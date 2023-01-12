Большунов проиграл спринт в Сыктывкаре. Александра еще беспокоит травма после столкновения с Устюговым

Александр принял новое поражение достойно.

Лыжные гонки. Кубок России. Спринт (К)

Мужчины

1. Александр Терентьев — 2.59,77

2. Александр Большунов — 0,46

3. Иван Горбунов — 2,90

Женщины

1. Наталья Непряева — 3.25,21

2. Анастасия Фалеева — 1,26

3. Диана Соболева — 5,82

Лыжный Кубок России — лучшее спортивное соревнование, чтобы проникнуться русской глубинкой. В Чусовом болельщики после гонок штурмовали стадион и толпой брали в окружение спортсменов, чтобы взять автограф. В селе Выльгорт под Сыктывкаром колорита не меньше. Снежные поля и домики с дымком из труб по дороге и стадион на окраине. Народу на трибунах посреди рабочего дня не много, человек 300. Зато много людей, которые сами катаются на лыжах. В 10 метрах от зоны спортсменов шашлычок от ресторана «Армения» — условный Большунов вполне мог сходить подкрепиться в перерыве, если бы не соблюдал режим. Повсюду плакаты «Сыктывкарец — значит лыжник!» или «Коми — место лыжной силы». Недавно республика победила в вечной борьбе с норвежцами за право называться родиной лыж — здесь нашли самую древнее приспособление для передвижения по снегу.

И без Устюгова получилось контактно

Теперь по окрестностям будут находиться новые. Спринт — вид спорта контактный, так что уже в четвертьфинале с участием Большунова один из его соперников остался без лыжи. Александр ни при чем, просто у Владимира Рыбкина лыжа вылетела из крепления, и он оставшиеся метры бежал на одной ноге. Сначала, как сказал, просто не заметил.

В финале тоже вышло контактно. Оказалось, и без Сергея Устюгова, по которому скучали местные, может получиться ярко. Насладилась даже, по собственному признанию, Елена Вяльбе. Главным конкурентом Большунова стал Александр Терентьев. Он сумел оторваться от тезки достаточно, чтобы в финишном створе не дать тому накатить.

Надо признать — если Сан Саныч раньше мог на эмоциях кинуть палки и уйти, то теперь он вернулся на финишную прямую и кинул «пятеры» всем болельщикам, потом шутил с Вяльбе, попросив освободить очередь в микст-зоне, улыбался и вообще был спокоен. Кажется, ожидал подобного результата — чувствовал себя неважно, не тренировался пять дней из-за столкновения с Устюговым на прошлом этапе. Или послушал болельщика, который после каждой стадии кричал лыжнику «Ну улыбнись хоть, че ты?».

У женщин получилось спокойнее — Наталья Непряева уверенно прошла все стадии и в финале привезла почти полторы секунды Анастасии Фалеевой. Ей, конечно, не хватает конкуренции — о чем сказал «СЭ» и Юрий Бородавко. Зато что стоит отметить — попадание в финал белоруски Анны Королевой. Кубок России по-настоящему становится международным.

Это, не считая интересного момента утром, когда в зону для спортсменов хотела зайти девушка (вероятно, спортсменка) в куртке Team Germany. Судьи ее не допустили: «Куда в таком?» А если это посланник от Томаса Баха с предложением вернуться и все простить?

Кто что сказал

Звезда нынешнего сезона Савелий Коростелев остался четвертым — несмотря на это, на церемонии награждения на него сначала надели бронзу. Савелий не стал забирать чужую медаль себе, а развел руками, и ошибку исправили. Сегодня вообще было много веселых странностей — но они скорее придавали шарма. На табло, например, периодически время лыжников показывало 99 часов 99 минут. А «лаки лузеров» написали как loosers, что можно перевести как «свободных».

Молодой пермяк отметил контактную борьбу на трассе:

— В одном месте палку выбили. В другом месте сам чуть не вылетел из лыжни. Сегодня была контактная борьба. Это нормально, нас много.

— С кем была более плотная?

— Скорее всего, с Большуновым, потому что с ним мы прошли два забега: полуфинал и финал. Он отталкивался, чтобы встать в лыжню, и мне палку выбил.

— У него можно поучиться контактной борьбе?

— Учиться стоит у Клебо, Терентьева и Устюгова. Саша просто прет, — эффектно завершил Савелий.

Выигравший спринт Терентьев тоже достаточно потолкался с Большуновым, и несмотря на все контакты, устоял и уехал от лидера сборной.

— Всегда была контактная борьба. Все в зависимости от трассы, на узкой трассе больше поворотов и контакта, чем здесь. Но здесь все было корректно.

— Ты говорил еще на прошлом этапе, что не готов до конца соревноваться с Большуновым. А сейчас?

— Потихоньку приходим в форму. Надеюсь, дальше будет еще лучше. Будем стараться.

Терентьев и Большунов жмут друг другу руки после финала. Фото «СЭ»

Большунов объяснил неудачу последствиями травмы

Сам Сан Саныч признался, что еще в начале дня чувствовал недомогание.

— Что случилось в финале?

— На спуске, перед последним подъемом, я встал чуть пораньше. Хотел занять правильную позицию, чтобы бороться с Терентьевым на скорости, вместе пройти финальный подъем. Немного потерял равновесие при перестроении. Мог упасть, но устоял.

— Какие впечатления от трассы? От болельщиков?

— Все хорошо. Рад, что в четверг пришло достаточно болельщиков, хотя и рабочий день. Знаю, что в пятницу в воскресенье их будет еще больше.

— Готовы ли вы бегать два дня подряд в выходные, чтобы больше народу приходило?

— Готов и три дня подряд бегать. Завтра у нас выходной, но можно было побегать и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Так на этапах Кубка мира.

— Где легче было соревноваться: в Красногорске или в Сыктывкаре?

— Красногорск — это прошлый год. Сейчас уже год новый. Сейчас все по-новому. Я и не помню, что было в Красногорске.

— У тебя было сегодня недомогание, ты сказал?

— Пролог был самым сложным. После Красногорска я не тренировался пять дней. Болела задняя поверхность после падения. Пришлось провести соревнования без тренировок. В Сыктывкаре тренировки были легкие. Неважное самочувствие. Я был удивлен, что в начале было не очень, потом получше.

— Можно было как-то докрутить победу? Может, не доделал что-то?

— Я не доделал в том, что споткнулся на последнем подъеме. Потерял метр, может, полтора. Александр включился на полную, этого не хватило. Если бы вышли в параллельную, думаю, подзарубились. А так все нормально.