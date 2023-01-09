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Устюгов и Большунов цепляют друг друга после каждого спринта. Что будет на этапе в Сыктывкаре?

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Сергей Устюгов и Александр Большунов.
Фото Global Look Press
Вероника Степанова, Наталья Непряева, Анастасия Фалеева.
Фото ФЛГР
Сергей Устюгов.
Фото ФЛГР
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Пикировка олимпийских чемпионов — главное шоу сезона.

С 12 по 15 января в Сыктывкаре пройдет шестой по счету этап Кубка России. Открывают программу соревнований спринты классическим стилем. В нынешнем сезоне эта дисциплина стала главной площадкой для разборок между олимпийскими чемпионами Сергеем Устюговым и Александром Большуновым. Каждый из спринтов, в которых они оба принимали участие, заканчивался не всегда большим, но скандалом.

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«Мешки», подрезания и авария

Этой зимой противостояние главных лыжников страны началось на третьем этапе Кубка России в Чусовом. На первых двух в Вершине Теи Устюгов участия не принимал, поэтому на старте сезона все было относительно тихо. Но затем Сергей набрал необходимые кондиции для выступления в Кубке России — и понеслось.

1. Коньковый спринт в Чусовом

Если брать только спринты этого сезона, то счет побед в них между Устюговым и Большуновым — 1:1. Первым в Чусовом выиграл Сергей, как он сам говорит, «на свежачка», ведь это была его дебютная гонка Кубка России в сезоне. Тогда после финиша он и сказал фразу, что, мол, летом меня «мешком» называли, а кто теперь «мешок».

Фраза задела Большунова, который выиграл 15-километровую коньковую разделку и жестко ответил оппоненту, что «мешки» сделали его олимпийским чемпионом. А после гонки преследования, где первое место было вновь у Сан Саныча, все перевели в шутку — лыжники вышли на награждение в мешках, а один подарили Устюгову.

Сергей Устюгов. Фото ФЛГР
Сергей Устюгов.
ФЛГР

2. Классический спринт в Кирово-Чепецке

В Кирово-Чепецке был относительно спокойный этап для обоих. Сергей выступил только в спринте, заняв второе место. Победа была в этот раз за Большуновым. Устюгов радовался серебру и рассказывал, что «мешки» остались в прошлом, да и вообще не имел в виду Александра, когда говорил ту фразу: «Мешки» знают, кто «мешки».

Большунов, конечно, тоже улыбался, но рассказал «СЭ», что кое-какие терки во время гонки у них были: «Немного с Серегой Устюговым зацепились. Но на предыдущем спринте он мне чуть мешал, сегодня я ему чуть мешал». Это «чуть мешал» послужило искрой для более серьезного конфликта на следующем этапе.

Александр Большунов (в&nbsp;центре). Устюгов не угнался за Большуновым. Гонку преследования Сан Саныч мог выиграть и с мешком на спине

3. Классический спринт в Красногорске

Первое место в этой гонке досталось Александру Терентьеву. Но этот результат потерялся за словами олимпийских чемпионов. На одном из отрезков Большунов вклинился между Терентьевым и Устюговым, подрезав последнего. Сергей после финиша отказался жать руку сопернику, заявив, что Александр поступает подобным образом второй спринт подряд. Тот в ответ посоветовал Устюгову бегать с камерой.

Эпизод было плохо видно в ТВ-трансляции, но предупреждение выписали именно Большунову. Возможно, это смягчило Сергея, который изначально не хотел бежать следующую гонку, но все же вышел на старт.

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4. Коньковый спринт в Красногорске

Пик конфликта двух лыжников. Жребий свел их в полуфинале. На этой стадии для обоих и закончился спринт. Устюгов и Большунов шли параллельным курсом в опасной близости, поджимая и подрезая друга. Результат — жесткая авария, закончившаяся разбитым лицом и сотрясением для Сан Саныча. После финиша он говорил, что Серега, видимо, не может отпустить ситуацию. Устюгов отвечал, что старался действовать в пределах правил, просто работал чуть жестче, чем в предыдущих спринтах.

Виновного судьи не нашли, а последнюю гонку в Красногорске оба пропустили. Устюгов изначально не планировал ее бежать, Большунов — по состоянию здоровья из-за того самого падения.

Сергей Устюгов и Александр Большунов.

Первая гонка года

После конькового спринта в Красногорске Устюгов и Большунов не пересекались на трассе. Оставили они конфликт в 2022-м или принесли его в 2023-й, покажет классический спринт на этапе в Сыктывкаре 12 января.

Большунов в этом сезоне гонок практически не пропускает и сейчас планирует бежать весь этап. У Устюгова расписание часто меняется. В Чусовом, например, он собирался выступить только в спринте, а в итоге пробежал всю программу. Увидим ли мы Сергея в Сыктывкаре, «СЭ» спросил у его личного тренера Ивана Брагина.

— Сергей в Сыктывкаре ведет подготовку. По поводу участия будет принимать решение перед гонкой в зависимости от самочувствия, — рассказал Брагин «СЭ».

— Всю программу собирается бежать?

— Будет приниматься решение конкретно в дни соревнований.

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— В каком он состоянии? Как провел новогодние каникулы?

— Все хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу! Пока не болеет. Он встретил праздник и 5 января вылетел в Сыктывкар всей семьей. Готовится.

— Все ждут от этого этапа противостояния Устюгова и Большунова. Как думаете, возможно ли что-то подобное, что было в Красногорске?

— Думаю, что вряд ли. Гонка покажет, что будет, но думаю, что парни сделают правильные выводы и перестанут уже друг друга выбивать из соревнований. Мне кажется, будет хорошее соперничество и опять интересная гонка.

— У кого шансов больше в классическом спринте?

— Лыжня покажет. Спринт — это такая дистанция, где очень много всяких составляющих. Контактная борьба, от инвентаря многое зависит, от скольжения. Заранее предугадать результат сложно.

Вероника Степанова, Наталья Непряева, Анастасия Фалеева. Фото ФЛГР
Вероника Степанова, Наталья Непряева, Анастасия Фалеева.
ФЛГР

У женщин все мирно

В женском розыгрыше Кубка России ничего подобного нет. Здесь борьбу за победу в общем зачете ведут олимпийские чемпионки Вероника Степанова и Наталья Непряева. Но ведут ее с улыбками и дружескими объятиями на финише.

Лидирует на данный момент Степанова. У нее 561 очко, у Непряевой — 517. Однако Наталья пропустила весь этап в Чусовом из-за болезни. Вероника же не выступала в двух гонках — последних стартах в Кирово-Чепецке и Красногорске.

Шансы в классическом спринте выше у Непряевой. Да и в целом программа этапа ей больше подходит. Но нынешний сезон показывает, что Вероника серьезно прокачалась в классике и даже выигрывала этой зимой у Натальи данным ходом. Все зависит от формы Степановой. В Красногорске эта форма стала уходить, о чем говорили и тренер лыжницы Егор Сорин, и ее результаты — Вероника дважды пролетела мимо финала спринта.

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Конкуренцию в классическом спринте Степановой и Непрявой могут также составить Алена Баранова и Анастасия Фалеева. Они разыграли золото в этой дисциплине на этапе в Чусовом, где первое место было у Фалеевой. Также в активе Анастасии есть серебро в классическом спринте в Красногорске, где она уступила только Непряевой.

Добавить борьбы в розыгрыш женского Кубка России могли бы олимпийские чемпионки Юлия Ступак и Татьяна Сорина. Однако пока обе не могут найти нужное для гонок состояние, и в Сыктывкаре мы их вряд ли увидим.

Лыжи. Кубок России. Этап в Сыктывкаре
12 января
13.00. Спринт (К)
13 января
11.00. Женщины. Гонка с раздельным стартом, 10 км (С)
12.30. Мужчины. Гонка с раздельным стартом, 15 км (С)
15 января
11.00. Женщины. Скиатлон, 15 км
12.30. Мужчины. Скиатлон, 30 км
Время начала гонок московское

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Вероника Степанова
Наталья Непряева
Сергей Устюгов
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