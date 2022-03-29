Вяльбе атакует Степанову за активность в соцсетях. Наш лыжный босс права?

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе упрекнула олимпийскую чемпионку Веронику Степанову в излишней медийности.

Вероника Степанова — безусловное явление в российских лыжах. Олимпийская чемпионка всего в 20 лет и уникальный пример спортсменки, которая одинаково успешна в соцсетях и на лыжне. Степанова на все имеет свое мнение, не боится публичности, бывает жесткой и даже дерзкой. Только за последние месяцы Вероника:

— поругала чемпионат мира по фигурному катанию без россиян и захотела увидеть его телевизионные рейтинги;

— обратила внимание, что в НХЛ никто не спешит запрещать играть в Америке российским хоккеистам — Овечкину, Панарину и другим звездам, а наши теннисисты во главе с Медведевым выступают на турнирах, пусть и в нейтральном статусе;

— удивилась, почему российские космонавты, в отличие лыжников, продолжают совместные международные полеты («неужели нужно выйти на орбиту, чтобы продолжать работать вместе?»);

— поддержала пилота «Формулы-1» Никиту Мазепина, который создал фонд помощи спортсменам, отстраненным от соревнований по политическим причинам.

Весьма обширный круг интересов для лыжницы, правда? Неудивительно, что и президент федерации Елена Вяльбе не смогла остаться в стороне.

— Вероника абсолютно не глупая, не могу сказать, что она там какая-то пигалица, — сказала Вяльбе в интервью Sport24. — Понимаю и приветствую, что после Олимпиады нужно ходить на всякие передачи. Мы и так достаточно закрыты. Но всему должна быть своя мера. Вероника пока ее не знает. Дай бог, чтоб голова совсем не закружилась и мы ее еще не раз увидели на пьедестале. Таких примеров много. Мы их знаем. Надеюсь, тот человек, который ее на все это сподвигает... он очень умный и взрослый, поэтому, надеюсь, в нужный момент направит ее в правильное русло.

Вяльбе играет со звездной болезнью на опережение

Степанова и сама никогда не делала секрета из того, что с медийной активностью ей помогают. Ничего страшного в этом нет: вполне естественно, что у молодой лыжницы не хватает времени и сил, чтобы оформлять посты, обрабатывать фотографии и все такое. Да и более взрослый и мудрый ментор еще никому не мешал.

Другой вопрос, что сейчас все спортсмены столкнулись с острым дефицитом контента. Вероника уже почти месяц, с молодежного чемпионата мира, нигде не выступает. Чемпионат России она пропускает из-за проблем со здоровьем. Личную жизнь Степанова в соцсетях почти не показывает, и имеет право. Да и странно было бы в нынешней ситуации постить фото из спа или с пляжа. Так о чем тогда писать?

Позиция Степановой, конечно, бывает порой намеренно провокационной. Чего стоит выпад в сторону шведского журналиста во время Олимпиады. «Не хотели бы вы проверить, нет ли у меня в трусиках мотора, как у Карлсона? Обещаю куда более громкий заголовок для вашей газеты!» — написала тогда Вероника.

Не все наши лыжницы, да и спортсменки в целом, способны на такой уровень креатива. И не всем это нравится, чего скрывать. Вяльбе тоже можно понять: талантами, как Степанова, не разбрасываются. И Елена Валерьевна не впервые уже играет со звездной болезнью на опережение. В разное время она жестко критиковала Александра Легкова, Сергея Устюгова, Юлию Ступак... Каждый раз — чтобы уберечь и предупредить. И всегда получалось.

Степанова показывает дорогу остальным

Наши (да и не только наши) спортсмены исторически считали, что репутацию нужно завоевывать победами. Мол, какая разница, сколько у тебя подписчиков, ты медали покажи. Но мир перевернулся. В ближайшее время вряд ли кто-то сможет бороться за медали Кубков и чемпионатов мира. А всерьез гордиться победами на российском уровне — это удел, может, отдельных видов спорта с большой конкуренцией, но не более.

Так где тогда критерий успеха? Былые заслуги? Тоже вряд ли. Так что Степанова нащупывает путь, по которому вскоре пойдут и остальные. В конце концов, спортсмен — публичная личность. И вполне логично, что у него может быть свое мнение не только на спортивные, но и социальные или культурные темы. Мнение это может быть спорным, необъективным, поспешным, даже позаимствованным у кого-то еще. Но всегда лучше, когда человек хотя бы о чем-то задумывается. Чем просто плывет по течению и ждет, что ситуация рассосется сама собой.