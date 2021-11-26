Молодой россиянин стер в порошок Клебо. Сломается ли после этого норвежец?

Шестикратный чемпион мира и трехкратный олимпийский чемпион еще не был в такой ситуации.

Кубок мира. Спринт (К)

Мужчины

1. Александр Терентьев (Россия) — 2.31,70

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1,18

3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2,13

Женщины

1. Майя Дальквист (Швеция) — 3.01,81

2. Юханна Хагстрем (Швеция) — 1,77

3. Майкен Фалла (Норвегия) — 2,02

Клебо четыре года тотально доминирует в спринте. Он делал что хотел: то уходил в закат на середине дистанции, то, как кошка, игрался с остальными, отпуская их, а на финише играючи разбираясь. Его финишное ускорение и «колесо» в гору — суперскиллы, недоступные больше никому. Йоханнес оттачивал тактику и достиг в ней космических вершин. Мало кому дано так молниеносно оценивать ситуацию по ходу гонки. Он как компьютер — не ошибается на дистанции.

Терентьев растоптал Клебо на его территории

А теперь представьте, что в душе у Клебо после этого спринта. Он ведь снова перехитрил всех. Пока гонщики встали на середине трассы, решая, кому идти на спуск первым и выкатывать остальных, Йоханнес ракетой вылетел откуда-то сбоку. И к моменту, когда очухались и растолкались, нарисовал ощутимый просвет. Уже этого трехкратному олимпийскому чемпиону должно было хватить до победы, этим маневром он сделал гонку. Плюс впереди была гора — тот самый участок, на котором этот парень не знает равных. Его «колесо» — это мини-революция в лыжных гонках. И тут он, летя к очередной победе, вдруг видит, что слева с еще более выдающимся «колесом» проносится 22-летний русский парень.

Не факт, что Клебо его вообще знает, — Александр Терентьев выжигал по молодежи, но на Кубках мира прежде и до финала не добирался. А тут он сначала выиграл квалификацию, потом выжил в группе смерти в полуфинале и теперь творит такое в главном забеге. Клебо ведь все сделал идеально. Это не то же самое, когда два года назад в той же самой Руке он бросил бежать на финише и его накатил Александр Большунов. На этот раз Йоханнес разложился идеально. Просто Терентьев растоптал его на горе — на территории норвежца.

Россиянину нечего терять

Клебо в таких ситуациях еще не оказывался. Он как влетел ракетой в Кубок мира, так и парил на недосягаемой для всех высоте. А тут такая пощечина. Да еще в олимпийский сезон. Как отреагирует норвежец — безумно интересно. Если он выиграет все следующие спринты в сезоне, то про Руку никто и не вспомнит. Но если Терентьев начнет терроризировать его и на следующих спринтах, Йоханнес точно будет дергаться и нервничать. Он выйдет из зоны комфорта. И чем дальше вытащить его оттуда — тем лучше для нас будет в Пекине-2022.

Вот только наивно рассчитывать, что главная звезда сборной Норвегии расклеится после первой же неудачи. Этот парень — с характером. Все долго подначивали его по поводу неконкурентоспособности с Большуновым на дистанционных гонках, но Йоханнес сначала сильно подтянул «пятнашки», а прошлой зимой на равных рубился с Сан Санычем даже в марафоне на чемпионате мира. Он доказал, что способен переступать себя и биться на абсолютно любой дистанции. Теперь ему предстоит отвоевывать свой родной спринт. Уверен, он костьми ляжет, чтобы раскидать всех уже на следующем этапе — в Лиллехаммере. Причем убедительно раскидать.

Но огромный плюс Терентьева в том, что ему нечего терять. На него ничего не давит. Если он проиграет Клебо в следующей гонке, никто ему и слова упрека не скажет. А вот у Йоханнеса такого права на ошибку нет. На нем огромная ответственность и ожидания. Это давит. Так что декабрь нас ждет очень любопытный.