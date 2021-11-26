Чемпион мира среди молодежи Александр Терентьев сенсационно выиграл первую гонку сезона и отобрался на Олимпийские игры в Пекине.

Кубок мира. Спринт (К)

Мужчины

1. Александр Терентьев (Россия) — 2.31,70

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1,18

3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2,13

Женщины

1. Майя Дальквист (Швеция) — 3.01,81

2. Юханна Хагстрем (Швеция) — 1,77

3. Майкен Фалла (Норвегия) — 2,02

Терентьев — суперталант, об этом все говорили еще в прошлом году. Тогда Саша разорвал норвежцев в финале молодежного чемпионата мира и даже заслужил право пробежать на взрослом турнире. А еще Терентьев тренируется в одной группе с лучшим лыжником современности Александром Большуновым. Как раз в пятницу был день рождения у их тренера — Юрия Бородавко. Большунов пока объективно не в том состоянии, чтобы сделать тренеру подарок. Но тут эстафету неожиданно подхватил Терентьев.

Большунов с Устюговым попали в один забег и проиграли

Терентьев показал лучшее время еще в квалификации. Наш парень, который впервые в жизни начинает сезон на Кубке мира, привез всем больше полутора секунд. Клебо уступил Терентьеву 1,7 секунды, для спринта это очень солидно. И, как оказалось, это было еще не последнее поражение норвежца от Саши на сегодня.

Большунов с Устюговым в квалификации не зажгли, места во втором-третьем десятке. И это привело их к «забегу жизни» уже в четвертьфинале. Устюгов, Большунов, Ретивых — чемпионат России на выезде! — плюс двое норвежцев во главе с чемпионом мира Полом Голбергом. И на всю эту компанию — всего два места для прямого выхода в четвертьфинал плюс шанс пробраться лаки-лузером. Расклад для нас хуже не придумаешь.

Так в итоге и оказалось. Большунов и Устюгов из этой рубки не прошли даже в полуфинал. Ретивых сумел пробраться только лаки-лузером с третьей позиции. По Александру все очевидно: он боролся как лев, но острой скорости пока не хватает. Что с учетом пропущенных из-за болезни недель вполне предсказуемо.

А вот Сергей имел все шансы выйти, две трети дистанции он шел в лидерах. Причем делал это не как перед прошлогодним чемпионатом мира, наобум и без малейшей тактики, а очень грамотно. Правильные траектории поворотов, выбор нужной лыжни, рывок в самый ответственный момент — все это было за Устюговым. Но на самый финиш сил не хватило. Посмотрим, как будет в уик-энд в дистанционных гонках.

Зато Терентьев потряс! В полуфинале он в подъем выдал спурт а-ля Клебо. Гигантскими беговыми шагами разорвал группу, где замешкался в том числе и самый настоящий Клебо. На повороте Сашу обошел норвежец Вальнес, но это уже ничего не значило. Терентьев — впервые в карьере в финале кубкового этапа, причем единственный из россиян. Многие на это поставили бы до старта гонки?

Александр Терентьев. Фото Reuters

«Колесо» Терентьева круче, чем у Клебо

Ну а в финале случилось настоящее чудо. Сначала всех шокировал Клебо: пока лидеры играли в поддавки, не желая выходить первыми на длинный спуск, Клебо сделал рывок из-за спин. На этом норвежец заработал себе пару метров гандикапа перед заключительным подъемом. И этого бы точно хватило, если бы не Терентьев.

Саша нокаутировал Клебо его же оружием. Фирменные прыжки в подъем, или «колесо», как это называет Александр Легков, в исполнении россиянина были мощнее, чем у норвежца. Терентьев раскрутил это «колесо» настолько, что уверенным лидером выкатился на финишую прямую. И вот она — первая кубковая победа в карьере, а с ней и путевка на Олимпийские игры в Пекин. Все вопросы с отбором Терентьев решил одной-единственной гонкой.

У женщин, к сожалению, борьбы за награды не получилось. Хотя Наталья Непряева и Юлия Ступак свои четвертьфиналы уверенно выиграли и, казалось, были готовы на многое. Но в полуфиналах все перевернулось. Ступак первую половину дистанции лидировала, но перед последним подъемом ее обошли почти все, и ликвидировать отрыв уже не удалось.

Непряева уступила двум очень сильным шведкам — Дальквист и Хэгстрем — и, в принципе, имела шансы пройти лаки-лузером. Но чуть не хватило. Татьяна Сорина и Анастасия Фалеева закончили выступления еще на стадии четвертьфиналов. Для обеих это нормальный результат: Сорина делает акцент на дистанционные гонки, а Фалеева первый сезон начинает на взрослом уровне.