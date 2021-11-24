Приболевшие Большунов и Клебо открывают олимпийский сезон. В Финляндии начинается Кубок мира

Форма лидеров — главная загадка накануне этапа в Руке.

Кубок мира уже традиционно стартует в финской Руке с мини-тура. Гонщики пробегут спринты классическим стилем. А затем по итогам классической разделки будет сформирован старт-лист на гонку преследования. Выступать в Руке будут все лидеры, включая победителя двух последних розыгрышей Кубка мира россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо. Хотя подготовка к олимпийскому сезону у обоих прошла далеко не безоблачно.

Как готов Клебо — непонятно

Нынешняя форма Клебо — это настоящий «кот в мешке». Норвежец пропустил контрольные гонки своей сборной в Бейтоштоллене и воспользовался своим правом ехать на Кубок мира без отбора. Дело в том, что дедушка и личный тренер Клэбо Коре Хесфлот попал в больницу с инсультом.

«Сильный стресс, небольшая простуда, три недели на высоте, а также этот случай дома повлияли на мое решение пропустить Бейто», — приводит слова Клебо NRK. При этом в Руке норвежец собирается бежать всю программу: спринт и обе дистанционные гонки.

У Большунова, казалось, были куда более серьезные причины пропустить старт сезона — самая настоящая операция на десне. Александр еще с лета мучился с кистой, не смог выступить даже на чемпионате мира по лыжероллерам в Италии. Именно там ему провели первое хирургическое вмешательство, которое, как показало время, оказалось неудачным.

Курс антибиотиков не помог, и оперировать десну пришлось повторно. После такого вмешательства доктор рекомендовал на две недели вообще прекратить тренировки, чтобы рана зажила. Для такого пахаря, как Большунов, это настоящая катастрофа. Особенно если учесть, что проблемы со здоровьем возникали и ранее по ходу летней подготовки.

— Этот сезон — самый сложный для меня, — сказал Большунов в интервью официальному сайту FIS. — Раньше не было столько проблем в подготовительном периоде, как в этом году. Как только набирал форму, подходил к более жестким нагрузкам, каждый месяц возникала какая-то проблема. Сначала падение с велосипеда, потом проблема с одним ахиллом, на следующем сборе я ударил дверью другой ахилл — еще месяц промучился. Потом зубы. В итоге я мало в этом году тренировался. Не знаю, чего ожидать.

Норвежцы не верят в болезнь Большунова

Еще несколько недель назад казалось, что Большунов пропустит и отборы российской команды в Муонио, и даже старт Кубка мира. Но тут надо знать характер Александра. В Финляндии он в итоге бежал, и вполне неплохо. В разделке на 15 км коньком стал третьим, уступив 10 секунд победителю Артему Мальцеву. Даже обычно скупой на похвалу тренер Юрий Бородавко отметил, что с учетом почти полного отсутствия скоростной работы на тренировках это крутой результат.

Так что в Руке Большунов побежит всю программу, будет врабатываться в скоростной режим непосредственно на соревнованиях. Александр настолько приучил мир к своим победам, что норвежцы вообще отказываются верить в его болезнь.

— Ничто не волнует меня меньше того, что о нем пишут газеты, — сказал про болезнь Большунова чемпион мира Эмиль Иверсен. — Этому можно доверять еще меньше, чем Se og H?r (желтое норвежское издание. — Прим. «СЭ»). Никто из нас это не читает. Чем чаще он болеет, тем лучше будет его форма. Это не предвещает ничего хорошего.

Если вспомнить историю, действительно так и было. Перед чемпионатом мира-2021 Большунова беспокоила простуда, но в итоге он выиграл свое первое личное золото. Перед Олимпиадой-2018 в Пхенчхане лежал в больнице — а закончилось все тремя серебряными наградами. Все это, конечно, не повод сомневаться в словах Большунова. А наоборот, лишняя причина восхититься его волей и характером. А еще — удостовериться в том, что в текущих болячках нет особо ничего страшного. Наш лидер выбирался из ситуаций и посложнее.

А у самих норвежцев, кстати, тоже не все гладко. Выбыл из строя чемпион мира и один из лидеров команды Симон Крюгер. Причина супернеобычная — на тренировке его сильно покусали собаки. Теперь Крюгер пьет курс антибиотиков и восстанавливает здоровье.

Устюгов решил жить в Европе, чтобы не заболеть

Еще одна интрига старта Кубка мира — это возвращение на топ-уровень Сергея Устюгова. Чемпион мира проболел почти весь прошлый сезон и вообще давно уже не показывал лучшей формы. Контрольные гонки в Финляндии показали, что сейчас он в своем лучшем состоянии на ноябрь за последние годы. И списывать Сергея со счетов уж точно рано.

— Решил вообще не возвращаться домой и готовиться к сезону в Европе, — рассказал Устюгов в интервью «СЭ». — Понимаю, что есть риск заболеть по дороге. Аэропорты, пересадки, плюс не знаешь, кто будет на соседнем с тобой кресле — может, здоровый, а может, и нет. Домой хочется, но все-таки лучше перестраховаться.

Зная, как трепетно относится Сергей к семье и маленькой дочке, это решение точно далось непросто. В любой другой сезон, кроме олимпийского, Устюгов вряд ли бы на такое пошел. И хотя отношения у Устюгова с Олимпиадами напряженные (в Пхенчхан его не взяли из-за непонятного решения МОК), Пекин-2022 почти наверняка будет для него последним шансом. Упускать который точно не хочется.

Сборная России

Мужчины. Александр Большунов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Андрей Мельниченко, Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Илья Семиков, Евгений Белов, Алексей Червоткин, Андрей Ларьков.

Женщины. Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Фалеева, Ольга Кучерук, Христина Мацокина, Яна Кирпиченко, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина.

Расписание гонок

26 ноября

14.30 Спринт (К). Финалы

27 ноября

12.15 Мужчины. Гонка с раздельным стартом на 15 км (К)

15.30 Женщины. Гонка с раздельным стартом на 10 км (К)

28 ноября

12.20 Женщины. Гонка преследования на 10 км (С)

14.30 Мужчины. Гонка преследования на 15 км (С)

Время московское