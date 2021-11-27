Червоткин и Большунов не пустили норвежцев на подиум. Они точно едут на Олимпиаду

Сразу пять россиян обошли Клебо, но первое место занял финский лыжник.

Кубок мира. Мужчины

Гонка с раздельным стартом, 15 км (К)

1. Иво Нисканен (Финляндия) — 33:08.6

2. Алексей Червоткин (Россия) — 8.3

3. Александр Большунов (Россия) — 14.1

4. Эрик Вальнес (Норвегия) — 15.2

5. Сергей Устюгов (Россия) — 21.1

6. Илья Семиков (Россия) — 26.0

7. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 28.9

8. Иван Якимушкин (Россия) — 29.5

9. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 41.7

10. Пол Голберг (Норвегия) — 45.7

...21. Андрей Ларьков (Россия) — 1.20,4

...29. Александр Бессмертных (Россия) — 1.37,6

В Пекине-22 разделку на 15 км побегут классическим стилем. Именно поэтому к аналогичной гонке в Руке было особенное отношение. Перед Олимпийскими играми их всего две: сейчас в Финляндии и 30 декабря в Швейцарии. По сути, обе — генеральные репетиции.

И первая вселяет нам много оптимизма.

В топ-8 сразу пять россиян! Мы уже видели подобное на прошлом «Тур де Ски», но тогда из-за страха перед коронавирусом не выступали норвежцы. Сегодня были все. Во главе с Йоханнесом Клебо, который год назад разнес всех в этой самой разделке в Руке в пух и прах. Сегодня про него даже не вспоминали. Трехкратный олимпийский чемпион только девятый. Очевидно, пока он не в своей тарелке. Возможно, это просто особенности подготовки норвежцев к Пекину — никто из них пока особо не блещет. Посмотрим на динамику на следующих этапах.

Лыжный Антей

Наши же зажигают по полной уже сейчас. Накануне с ума всех свел молодой Александр Терентьев. Сегодня предсказуемо хорош был Алексей Червоткин. Лучше только Ииво Нисканнен. Но он и считался главным фаворитом. Шутка ли, этот парень в своей карьере выигрывал пять этапов Кубка мира, и четыре из них — разделки на 15 км в Финляндии. Эдакий лыжный Антей — не проигрывает на домашней земле.

При этом Червоткин дал ему бой. Особенно впечатляют последние 2 км — финишный отрезок Алексей прошел быстрее всех: и Нисканнена, и суперспринтера Валнеса, и Большунова. Благодаря этому он гарантировал себе попадание в олимпийскую сборную. Третьим, после Сан Саныча и Терентьева. Интересно, что все они из группы Юрия Бородавко. А в мужской сборной тем временем осталось всего пять квот на Пекин-22.

Нелюбимая дистанция

В очередной раз сумасшедшую волю к победе проявил Большунов. Еще неделю назад его участие в Руке было под вопросом — даже Бородавко говорил, что шансы 50 на 50. Очевидно, Александр пока не в лучшей форме. Но даже так он сумел выгрызть 1,1 у Валнеса в борьбе за бронзу. Чемпиону мира в скиатлоне это точно должно придать уверенности. Если уж в таком состоянии он в тройке, что будет через недельку-другую, когда кондиции придут в норму?

Подиум Червоткина и Большунова затмил собой несколько важных событий. В частности, прорыв Устюгова. Кто-то может подумать, что пятое место — не тот результат, которому может радоваться Сергей. Но дело в том, что классическая разделка — его нелюбимая дистанция. Даже в праймовые сезоны он в лучшем случае попадал на ней в десятку. А тут — пятый! То есть форма-то есть. В воскресенье нас ждет «конек», в котором двукратный чемпион мира чувствует себя куда увереннее. И вполне может быть, что уже завтра он заберет четвертую квоту в Пекин-22.

Поборются за нее на гонке преследования и Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Илья Семиков. Конкуренция у нас сумасшедшая, поэтому каждому важно как можно скорее решить стратегически важную задачу. Есть ведь еще как минимум Белов, Спицов и Ретивых. Всем мест в олимпийской сборной не хватит.