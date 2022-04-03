Большунов выиграл марафон на выживание. Олимпийскому чемпиону пришлось пробиваться через снегопад

До 30-го километра дистанции лидерство удерживал кандидат в мастера спорта, два представителя Татарстана закончили в топ-4.

Чемпионат России

Мужчины. Масс-старт, 50 км (С)

1. Александр Большунов — 2:09.29,4

2. Андрей Ларьков — отставание 21,4

3. Андрей Мельниченко — 35,2

Александр Большунов триумфально завершил чемпионат России победой в марафоне на 50 км свободным стилем. В Сыктывкаре лучший российский лыжник поучаствовал во всех гонках, каждый раз оказываясь на подиуме. У Сан Саныча четыре золота (скиатлон, 15 км классическим стилем, командный спринт и марафон), серебро в спринте (уступил Александру Терентьеву) и бронза в эстафете (выше команды Архангельской области оказались квартеты из Коми и Татарстана). В воскресенье Большунов долгое время был в тени, но за 3 км до финиша выдал такой мощный рывок, что сомнений в его успехе не оставалось.

Масс-старт на 50 км на чемпионате России в Сыктывкаре. Фото ФЛГР ФЛГР

Прорыв Мащенко

В прошлом году марафон на чемпионате России выиграл Илья Семиков, вторым стал Алексей Шемякин, третьим Андрей Собакарев. Такие результаты можно было объяснить отсутствием практически всех членов сборной России. Большунов тогда отказался от гонки, Алексей Червоткин и Евгений Белов были заявлены на старт, но не вышли на дистанцию. В итоге из титулованных спортсменов в топ-10 закончил только Александр Бессмертных, а 22-м финишировал олимпийский чемпион 2006 года Евгений Дементьев. В Сыктывкаре же соревновались все сильнейшие, за исключением Сергея Устюгова.

Всю неделю погода благоволила российским лыжникам в столице Республики Коми, но в мужской марафон повалил такой сильный снег, что специальной технике пришлось работать в максимальном режиме. Тяжелые условия на трассе задали тон всей гонке. Скорости были довольно низкие. Поэтому никто не удивился, что, например, после 10 км в лидерах шел Дмитрий Горшков, а первый отрыв произошел только на 23 км дистанции.

Причем в него ушел 24-летний представитель Свердловской области Андрей Мащенко. К 24 км преследователи отставали от кандидата в мастера спорта на 17 секунд. К 25 км — на 27,7 секунды. Большунов шел в середине группы преследователей и, видимо, даже не понял, что кто-то вырвался вперед. Тренеры подсказали это Сан Санычу на пункте питания, и он сразу включил режим доминирования. Возглавил группу преследователей и за 1,5 км нагнал Мащенко. Между лидером и основной группой осталось всего 7 секунд.

На 30 км группа наконец-то нагнала беглеца, а в лидеры вырвался двукратный призер Игр-2018 в Пхенчхане Андрей Ларьков. Большунов впервые стал форсировать события на 34 км. За 50 метров до пункта питания он неожиданно оторвался от группы, задав мощный темп. Его выдержали еще всего три спортсмена. За 13 км до финиша за медали, по сути, боролись только Большунов, Ларьков, Андрей Мельниченко и Артем Николаев. Евгений Белов отстал на 13 секунд, но нагнать лидирующую четверку так и не смог.

Масс-старт на 50 км на чемпионате России в Сыктывкаре. Фото ФЛГР ФЛГР

Финишная разборка з а бронзу

Ларьков и Николаев, представляющие Татарстан, показали классную командную работу. Периодически меняя друг друга в статусе лидера. Это позволяло сохранять высокий темп и удерживать за спиной Большунова. За 5 км до финиша трехкратный олимпийский чемпион шел четвертым с отставанием в 2,2 секунды. Подопечный Юрия Бородавко экономил силы, а за 3 км до финиша показал свои выдающиеся спринтерские качества и второй раз за гонку ушел в отрыв. На этот раз так качественно, что его смог поддержать только Ларьков. Да и то совсем недолго. За 1,5 км до финиша лидерство Большунова составляло уже 13 секунд. Ларьков бросил все силы на сохранение серебра, а вот за третье место развернулась серьезная борьба. Николаев казался в ней фаворитом, но на финишной прямой более опытный Мельниченко обошел соперника и удержал столь нужную бронзу. Велика вероятность, что этот результат позволит представителю Красноярского края сохранить место в сборной. Белов финишировал восьмым. Прошлогодний победитель Семиков — 20-м.

Для Ларькова это первая медаль в Сыктывкаре, для Большунова шестая, четыре из которых высшего достоинства.

— Валил сильный снег, долгое время все шли в общей группе, — отметил в разговоре с «СЭ» Юрий Бородавко. — Могу только порадоваться за Большунова, что он выиграл очередную гонку. Откуда у него такая стабильность? Он много тренируется, это позволяет ему поддерживать свое состояние. Если многие спортсмены уже или закончили сезон, или идут в лайтовом режиме, то он продолжает пахать. Буквально накануне 50 километров он провел две тренировки на лыжах. Он хочет как можно дольше удерживать свою высокую спортивную форму.