Якимушкин ушел тренироваться в группу Бородавко. Он хочет бросить вызов Большунову

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Иван Якимушкин принял решение сменить тренера и будет готовиться к новому сезону в группе Юрия Бородавко

Решение Якимушкина, в общем, читалось, хотя все равно неожиданно. С Олегом Перевозчиковым он работает с юниорского возраста и именно с этим наставником добился главных успехов. В прошлом году стал вторым в общем зачете Кубка мира вслед за Александром Большуновым, в этом — взял серебро Олимпийских игр в марафоне, снова вслед за Александром. Такой бэкграунд в 25 лет — очень солидно. Но в группе Перевозчикова Якимушкин сейчас остался явным лидером. В то время как у Бородавко собралась целая компания его ровесников и соперников еще с юниорской сборной — Червоткин, Спицов, тот же Большунов... Так что понять Ивана точно можно.

Обиды на Ивана нет. Он поступил как нормальный мужик

— Иван ушел из моей группы к Бородавко, — рассказал Перевозчиков в интервью «СЭ». — Он посчитал, что нужно выходить на другой уровень, тренироваться с более сильными спортсменами. Я его мнения не разделяю, но и препятствовать не собираюсь. Он поступил как нормальный мужик, сам подошел, мы все обсудили. Если у спортсмена есть такое желание — нет смысла мешать, наоборот, надо помочь.

— Обиды нет?

— Нет, если только на самого себя. Спортсмен не просто так уходит, значит, наверное, причина в тренере. Где-то что-то вовремя не сделал, не создал условий, не показали результат... Видимо, показанный на Олимпиаде результат Ивана не удовлетворил. Да и меня, если честно, не полностью.

— Серебро Олимпийских игр получилось очень неожиданным, потому что перед Играми Якимушкин заболел.

— Это был очень тяжелый момент. Вопросов с поездкой на Игры не возникало, но непонятно было, в какой момент он отойдет и сможет стартовать. Была возможность бежать и первую гонку, скиатлон, но мы приняли решение пропускать. Контрольная тренировка показала, что он далек от состояния, которое было по ходу сезона и которое гарантировало бы борьбу за медали. Так что первым стартом на Играх для него стала классическая разделка.

— После которой он был настолько убит, что казалось, имеет смысл ехать домой с Олимпиады.

— Слишком мало времени после болезни прошло. Хотя, конечно, я очень надеялся, что получится иначе. Но у каждого свой организм, кому-то нужно больше времени. Где-то за пару дней до марафона я уже на тренировках видел, что движения у Вани совсем другие. Стало понятно, что он готов биться за медаль. Я прямо был в этом почти уверен.

— Вы сказали, что не полностью довольны итогами сезона для Якимушкина?

— Двоякие чувства. Результат вроде есть, но понимаю, что могло бы быть лучше. Олимпиада длинная, можно было и в других гонках бороться за медали, и эстафету золотую пробежать... В нормальном состоянии Ваня спокойно бы туда проходил. Но мы пожинаем плоды собственной халатности. Раз спортсмен заболел, то кто виноват? Тренер со спортсменом, никто другой.

— Реально ли Якимушкину или вообще кому-то на планете сейчас бороться с Большуновым?

— Я ставил в этом году такую задачу. Ване об этом не говорил, но для себя как для тренера наметил, что нужно быть с Большуновым конкурентоспособными. Примерно понимаю, за счет чего это можно делать. Да, Саша — это машина, но у каждого свой предел. Все мы люди, непобедимых не бывает.

С этого года в нашей группе появятся девочки

— Якимушкин, который был явным лидером, уходит. Что будет с вашей группой дальше?

— У нас произошла серьезная ротация. С этого года у меня в команде появятся девочки. Это молодые спортсменки, выходцы из юниорского возраста — Александра Кононова, Евгения Крупицкая и Ольга Жолудева. А также Алеся Рушенцева из молодежной команды, и Лидия Дуркина, которая вышла из декрета. Плюс присоединится к нам Яна Кирпиченко. Но подчеркну, что все составы пока предварительные — их еще должны утвердить на президиуме федерации.

— Получается, у вас группа из чисто мужской превращается в почти целиком женскую?

— Нет, мальчиков все равно будет больше. Помимо тех, кто был со мной, пришел в команду молодой Александр Ившин и Сергей Забалуев из Санкт-Петербурга.

— Вы же раньше с женщинами не работали, теперь комфортно начинать?

— Разговоры об этом шли давно. Елена Валерьевна всегда говорила, что нужно делать смешанную команду. Просто я хотел доработать до конца олимпийский цикл. А теперь самый лучший момент что-то пробовать новое. Когда-то я ведь пусть немного, но тренировал девочек. И думаю, их присутствие отразится и в целом на тренировочном процессе, всех дополнительно мотивирует. Я думаю, если ты остановился — то уже отстал. И мне как тренеру, и спортсменам нужно встряхнуться.

— У вас уже есть понимание, как готовиться к новому сезону в пределах России?

— План сборов без выездов за границу уже готов. Сейчас последнее дело — это думать о том, что где-то за границей было бы лучше. Да, с некоторыми поправками, но вполне можно качественно готовиться и в России. Главное, чтобы мотивация была. Если спортсмен хочет двигаться вперед — то он будет это делать.