Кто виноват в стычке Червоткина с Беловым? Разбор от «СЭ»

Наши лыжники чуть не подрались на финише, выясняя виноватых. Значит ли это, что России пора отказываться от отдельных тренировочных групп?

На втором этапе многодневки «Тур де ски» в швейцарском Валь Мюстере за несколько сот метров до финиша масс-старта россияне Евгений Белов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин шли вторым, третьим и четвертым. Впереди уверенно лидировал Александр Большунов. На вираже на заключительном спуске Червоткин пошел по меньшему радиусу и врезался в Белова. Оба упали, Якимушкин вылетел за пределы трассы, но смог устоять на ногах. После того, как Белов с Червоткиным встали, они еще какое-то время прямо на трассе выясняли отношения на повышенных тонах.

В результате Якимушкин сумел стать третьим, Червоткин пришел к финишу седьмым, а Белов — девятым. Но Алексея на заседании судейского жюри признали виновником столкновения и присудили ему трехминутный штраф, который вывел его из борьбы за высокие места в общем зачете многодневки.

Бородавко не винит никого, Вяльбе и жюри — Червоткина

Еще раз о том, что случилось. Группа преследователей Большунова проходила заключительный спуск перед финишем. На трассе в Валь Мюстере довольно крутой склон заканчивается резким поворотом направо. Ехавший впереди Белов заходил в поворот по более плавному радиусу, но затем неожиданно решил «захлопнуть калитку», прижавшись вправо к рекламным щитам. Но по этой кратчайшей траектории уже двигался Червоткин, находившийся прямо за спиной у Евгения. Скорость у Алексея в этой фазе спуска оказалась чуть выше, чем у завершившего маневр товарища по сборной. Затормозить Червоткин не смог или не захотел. В итоге — столкновение, имевшее такие печальные последствия.

— Обидное столкновение можно объяснить внутренней конкуренцией, — отметил по горячим следам в интервью «СЭ» Юрий Бородавко, в группе которого тренируется Червоткин. — Один из спортсменов хотел опередить, а другой не дал этого сделать. А в итоге оба остались за чертой пьедестала... Я думаю, у обоих спортсменов есть обида, они же ехали вторым и третьим, а в итоге спровоцировали падение. Но я считаю, что они оба виноваты! Разум не должен покидать горячие головы.

? #FISCrossCountry | #TourdeSki ?



Ieri secondo, oggi primo! ?



Alexander #Bolshunov ?? domina la mass start di 15 km in tecnica classica, nessuno ? riuscito a impensierirlo.



Secondo posto Dario Cologna ??, terzo Ivan Yakimushkin ??.

Male l'Italia, De Fabiani ?? 25esimo. pic.twitter.com/o779tHhaTQ — Vita Sportiva (@vitasportivait) January 2, 2021

Как потом признает судейское жюри, виноват на самом деле не оба, только Червоткин. И с этим согласна президент нашей лыжной федерации Елена Вяльбе.

— На мой взгляд, вина за случившееся лежит на Алексее, у Жени же сзади глаз не было, — заявила Вяльбе для «Матч-ТВ». — Когда вы за рулём автомобиля, кто виноват, если один водитель въедет в другого сзади? Вот и тут такая же ситуация. Начали выяснять отношения после инцидента? Отношения начал выяснять Алексей, Женя не высказывал претензий, после финиша он даже похлопал Алексея по плечу, так что эмоции показал лишь Червоткин.

Любопытно, что Червоткина наказали даже без протеста какой-либо стороны — естественно, наша команда не стала его подавать из-за столкновения своих же лыжников, а все остальные сборные от этого падения только в плюсе. Вяльбе собирается теперь бороться за сокращение трехминутного штрафа для Червоткина, но спустя сутки после гонки вряд ли это реально.

— Жюри показало спортсменам, что случилось. Червоткин объяснил, что это его вина, и извинился, но что он мог сделать на такой высокой скорости? — приводит NRK слова тренера сборной России Маркуса Крамера. — Плохо, что они не поехали дальше. Сначала надо было финишировать, а потом обсуждать и ругаться, но они оба были шокированы падением. Белов очень зол и ждет извинений. Червоткин понимает, что это его вина. Надеюсь, он извинится.

Вели себя как соперники

В принципе, столкновения и разговоры на повышенных тонах для лыжных гонок — обычное дело. Такое случалось и с Александром Легковым с Максимом Вылегжаниным, например. В нашей сборной ситуация обостряется тем, что в команде три равноценные тренировочные группы. Во время Кубка мира их объединяют форма и общая эстафета, в остальное время — у них отдельные сборы, тренировочные программы и круг общения.

Белов и Червоткин — лыжники примерно одного статуса. Вряд ли бы Алексей полез на рискованный обгон, если бы впереди шел условный Большунов. Во-первых, потому что это явный лидер, а во-вторых — его напарник по тренировочной группе. Евгений и Алексей — оба отличные парни, и совершенно естественно, что в ситуации со столкновением они вели себя как соперники, а не как члены одной команды. В конце концов, в «Тур де Ски» — личный зачет, каждый борется сам за себя.

Рецепт, как с этим справиться, существует: объединить все три тренировочные группы (Бородавко, Крамера и Перевозчикова) в одну. Тогда наши станут работать командой на лидера, и у тех же норвежцев отпадут поводы для улыбок: мол, как это так, что россияне не поддерживают своих?

Но и издержек у столь радикальной меры тоже предостаточно. Стоит взглянуть хотя бы на биатлонистов, где как раз много лет борются за сохранение единой команды. Не пошло у одного тренера — не пошло у всех. А в результате на сегодняшний день — антирекорд и целый год без медалей. В лыжах же кризисы отдельных групп компенсируются всплесками у других. Группа Крамера была в начале сезона не в форме из-за перенесенного на сборах коронавируса? Не страшно, в тот момент блестяще выступали Большунов и Татьяна Сорина из других групп. Зато теперь набирает форму «крамеровская» Юлия Ступак, в то время как тренирующаяся у Бородавко Наталья Непряева не в лучших кондициях...

Будут ли условные Непряева и Ступак или Большунов и Белов в кубковой гонке работать друг на друга? Вряд ли, ведь они между собой такие же соперники, как норвежцы и шведы. Но тут нужно выбирать, догнать двух зайцев — и командную тактику, и разнообразие тренировочного процесса — не получится.

За судьбу Якимушкина было страшно

Отдельная история — почему Иван Якимушкин, который в ситуации с падением Белова и Червоткина явно нарушил разметку трассы, сохранил третье место и не получил даже желтой карточки. В этом случае жюри FIS повело себя максимально адекватно. Якимушкин, который ехал вплотную за участниками столкновения, имел два варианта: тоже упасть и создать массовый завал — либо объехать столкнувшихся по большому радиусу, пусть и вылетев за пределы трассы.

Якимушкин, скорее всего, чисто интуитивно, предпочел второй вариант. Теоретически его могли бы тоже снять за нарушение разметки. Тем более, что Иван не стал возвращаться назад к месту, где вылетел с трассы, а поехал дальше. И пропустил поэтому несколько бугров перед финишем, хотя расстояние не сократил — скорее, наоборот.

Hometown glory! A few hundred meter from where he grew up ? Dario Cologna took his chances during today's 15 km C and was rewarded with a grand 2nd rank ?#fiscrosscountry #tourdeski2021 #tourdeski ?NordicFocus pic.twitter.com/7KFmWT9iuc — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 2, 2021

Елена Вяльбе призналась, что за судьбу Якимушкина ей было страшно. Но жюри разобралось: само по себе нарушение разметки, если оно было сделано не с целью сократить дистанцию, не является поводом для дисквалификации. Так что молодой российский лыжник теперь имеет в активе уже третий в этом сезоне личный подиум Кубка мира.

Тут можно еще вспомнить, что тренируется Якимушкин у Олега Перевозчикова. И это отличная иллюстрация, насколько сильны и равнозначны в нашей сборной все три тренировочные группы. Фактически, из каждой можно было бы сделать отдельную команду, и далеко не самую последнюю.

Ложку дегтя в финале этого непростого дня на «Туре» добавили девушки — Юлию Ступак и Наталью Непряеву сфотографировали на стадионе без масок. Причем сделал это, судя по всему, чиновник FIS. Теперь наша команда в лучшем случае заплатит за этот инцидент немаленький штраф. А в теории такое может привести к лишению аккредитации и снятию с многодневки. Очень не хотелось бы, чтобы и тут наша команда стала первой в истории, кто подвергся подобным санкциям в новой ковид-реальности.