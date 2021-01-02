Большунов захватил лидерство на «Тур де ски». Червоткин и Белов чуть не подрались на финише

Лидер сборной России реализовал огромное преимущество над конкурентами во второй день многодневки в Альпах.

«Тур де ски»

Мужчины. Масс-старт, 15 км (К)

1. Александр Большунов (Россия) — 34.09,8

2. Дарио Колонья (Швейцария) — 23,5

3. Иван Якимушкин (Россия) — 25,3

4. Морис Манифика (Франция) — 27,7

5. Денис Спицов (Россия) — 34,4...

7. Илья Семиков (Россия) — 43,4

8. Евгений Белов (Россия) — 47,2..

13. Артем Мальцев (Россия) — 49,8

Женщины. Масс-старт, 10 км (К)

1. Линн Сван (Швеция) — 30.09,9

2. Юлия Ступак (Россия) — 0,7

3. Джессика Диггинс (США) — 0,8

4. Фрида Карлссон (Швеция) — 1,4...

7. Яна Кирпиченко (Россия) — 4,5

8. Алиса Жамбалова (Россия) — 13,6..

10. Татьяна Сорина (Россия) — 17,9...

16. Наталья Непряева (Россия) — 31,9

Жесткая рельефная трасса и высокогорье в Валь-Мюстаире не помешали Александру Большунову одержать убедительную победу в классическом масс-старте на втором этапе «Тур де ски» в Швейцарии. Очевидно, что в отсутствии норвежцев конкурентов и лидера нашей сборной просто нет. И, если не случится форс-мажора, Большунов должен без особых проблем брать общий зачет январской многодневки. Увы, такой уверенности нет в отношении наших девушек. Наталья Непряева никак не отойдет от тренировочных нагрузок, а Юля Ступак совершила в масс-старте тактическую ошибку.

Завал на финише

Большунов разыграл масс-старт как по нотам. Два круга он держался в лидирующей группе пелетона, а на третьем взвинтил темп и уехал от преследователей как на снегоходе, особенно на заключительном круге. Бежать со скоростью Александра не сумели не только находившиеся в группе преследователей швейцарец Дарио Колонья и француз Морис Монифика, но и товарищи лидера Кубка мира по сборной России. Большунов финишировал в гордом одиночестве и «привез» серебряному призеру более 20 секунд. В такой ситуации самыми драматичными оказались события, развернувшиеся за спиной у победителя масс-старта.

Перед финальным спуском все шло к тому, что у нас будет российский подиум. Большунова преследовала группа из четырех лыжников, в которой компанию Колонье составляли Червоткин, Белов и Якимушкин. Наши парни должны были спокойно разбираться со швейцарским ветераном. Но коварный крутой спуск привел к настоящей драме. Червоткин в пылу борьбы подрезал Белова. Два россиянина столкнулись и упали. Якимушкин, пытаясь избежать столкновения, вылетел с трассы. Иван быстро сориентировался, вернулся в гонку и в итоге занял третье место (хотя теоретически мог получить дисквал за выезд за пределы трассы). Наказание же в итоге получил Червоткин, который прибыл к финишу седьмым, но и это результат был аннулирован.

В итоге Колонья практически без борьбы оказался вторым, а Манифика — четвертым. После завершения гонки между нашими лыжниками произошел эмоциональный диалог с многочисленными претензиями. К счастью, драки избежать удалось. Что же касается Большунова, то после финиша он думал уже о завтрашней гонке преследования, которой он будет иметь солидное преимущество над стартующим вторым Артемом Мальцевым. «Завтрашняя гонка будет сложной, — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ». — Одна минута преимущества пока ничего не значит. Это отыгрываемое отставание». По итогам масс-старта Александр стал лидером общего зачета, а лидировавший после спринта итальянец Федерико Пеллегрино не выдержал темпа дистанционной гонки и откатился за шестое место.

Линн отсиделась за спиной Фриды

Первая дистанционная гонка у женщин принесла достаточно неожиданный итог. Ее фаворитка шведка Фрида Карлссон выбрала слишком авантюрную тактику, перехитрила саму себя и в финишной разборке со спринтерами оказалась вне подиума. Есть мнение, что таким хитрым способом шведки притащили на финальный отрезок дистанции своего самого сильного финишера. Однако подобная идея представляется не слишком удачной. Навряд ли Линн Сван способна удерживать лидерство в общем зачете «Тура» в длительной перспективе, а вот лучшие шведские дистанционщицы Карлссон и Андерссон сегодня подучили серьезный удар по своим амбициям.

Впрочем, у россиянок ситуация почти аналогичная — Наталья Непряева и Татьяна Сорина — в «классике» на 10 км лавров не снискали. И лишь Юлия Ступак может записать серебряную медаль в свой актив. Сван завтра выйдет в желтом бипе лидера общего зачета на вторую гонку подряд. Американка Джесси Диггинс, сыгравшая ключевую роль в разрушении тактики Карлссон финишировала третьей. И пока отменная форма делает олимпийскую чемпионку в командном спринте чуть ли не одной из фавориток женского «Тура»

В отсутствии Терезы Йохауг Фрида Карлссон решила сыграть роль первой скрипки и разорвать пелетон уже в самом начале гонки. Частично шведке это удалось. Темп лидера поддержали только около 15 девушек, остальные сразу выбыли из претенденток на высокие места. Из россиянок в группе отрыва оказались Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Юлия Ступак и Яна Кирпиченко, но вперед они не лезли, действуя из глубины. Ну, а ключевым моментом гонки оказался неудачный рывок Карлссон в начале второй половины забега.

Вроде бы Фриде удалось создать просвет примерно в 20 метров от преследовательниц, но группа в основном усилиями Диггинс довольно быстро настигла беглянку, а сил на новое ускорение у Карлссон уже не осталось. В заключительной фазе гонки Фриды во главе забега уже не было, а количество лидеров сначала сократилось до семи, а потом — до пяти. Из россиянок крейсерский темп сумела поддержать только Юлия Ступак. Но свежее всех смотрелась лидер общего зачета Линн Сван, показавшая феноменальную скорость на финише. Ступак в створе накатила на второе место, а вот Непряева на потерялась на последнем круге, не попав в итоге в первую десятку и проиграв лидеру более 30 секунд.

— У меня была ошибка на последнем спуске, я поменяла лыжню и поехала одна, не в потоке, сразу словила небольшой отрыв, — призналась Ступак в эфире «Матч-ТВ». — Надо было вставать за Диггинс, чтобы быть в потоке и выкатываться хорошо, все было бы по-другому немного.

В общем зачете Сорина, Ступак и Непряева пока занимают с 7 по 9 места, проигрывая лидерам почти минуту. Завтра девушек ждет гонка преследования на 10 км, а мужчины бы побегут пасьют на 15 км. Обе гонки пройдут свободным стилем.

Общий зачет «Тур де ски»

Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) — 36.19

2. Артем Мальцев (Россия) — 1.00

3. Оскар Свенссон (Швеция) — 1.10

4. Дарио Колонья (Швейцария) — 1.1

5. Иван Якимушкин (Россия) — 1.16

6. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1.12

Женщины

1. Линн Сван (Швеция) — 32.42

2. Джессика Диггинс (США) — 0.13

3. Фрида Карлссон (Швеция) — 0.18...

7. Татьяна Сорина (Россия) — 0.53

8. Юлия Ступак (Россия) — 0.56

9. Наталья Непряева (Россия) — 1.12