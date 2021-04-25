Свадьба самой красивой пары лыжников: Большунов и Жеребятьева зажгли в Барвихе

Видео и фото с главной спортивной свадьбы года. Клебо наверняка умирает от зависти.

24 апреля в лыжном мире произошло важнейшее событие — свадебная церемония российского лыжника, чемпиона мира Александра Большунова и экс-лыжницы, чемпионки мира среди юниоров Анны Жеребятьевой. В пятницу Александр и Анна скромно расписались в загсе, а основные торжества назначили на субботу.

«Естественно, всеми вопросами в основном занимаюсь я. Иногда только спрашиваю мнения Саши», — рассказывала Анна по ходу лыжного сезона. Подготовка началась как минимум за полгода, когда голова Александра была занята противостоянием с норвежцами.

Большунов во время чемпионата мира сообщил (или все же пошутил), что церемония пройдет в норвежском стиле. Тогда же он пригласил Йоханнеса Клебо. Но главный соперник Александра приехать из Норвегии не мог из-за занятости в своих проектах.

Еще пару лет назад на свадьбу российских лыжников вообще не обратили бы никакого внимания, теперь же они гуляли в одном из самых богатых мест России — Барвихе. И совсем не в норвежском стиле с хлевами и коровами, а в нежных и стильных оттенках.

Вот теперь, пожалуй, можно говорить: закрытие сезона официально состоялось. В присутствие Елены Вяльбе и десятков гостей, среди которых были и другие лыжные пары — например, Денис Спицов и Екатерина Смирнова.

Ведущие наговорили много приятных слов, рассказали несколько милых и забавных историй о том, как пара познакомилась и как они ценят друг друга. Александр эффектно появился перед гостями. И следом — выход прекрасной, волшебной и обворожительной невесты.

Свадьба Александра Большунова pic.twitter.com/kCJ7WYWGL8 — Вандефульный спорт (@dvVyFZIhMZgjJUu) April 25, 2021

Свадьба Александра Большунова pic.twitter.com/AxAm6FXmQR — Вандефульный спорт (@dvVyFZIhMZgjJUu) April 25, 2021

Самый важный момент, который Александр отыграл на 100 баллов. После вопроса «Согласен ли ты взять в жены Анну?» — задумчиво чешет голову. Но затем все по классике — молодожены обменялись кольцами, клятвами и скрепили все поцелуем.

Свадьба Александра Большунова pic.twitter.com/XfEoxfin7p — Вандефульный спорт (@dvVyFZIhMZgjJUu) April 25, 2021

Свадебный танец Александра и Анны. Дым-машина готова, диджей запускает музыку — пора увидеть волшебные движения мистера и миссис Большуновых.

Свадьба Александра Большунова pic.twitter.com/1NriWsbWwu — Вандефульный спорт (@dvVyFZIhMZgjJUu) April 25, 2021

Свадьба Александра Большунова pic.twitter.com/xTGCQpGNd8 — Вандефульный спорт (@dvVyFZIhMZgjJUu) April 25, 2021

Дальше было много пожеланий беречь любовь и подарки. Всех мы не увидим, но точно можно сказать, что Саша и Аня получили эксклюзивную экипировку. В такой результаты станут еще круче?

Свадьба Александра Большунова pic.twitter.com/mDDec214Zu — Вандефульный спорт (@dvVyFZIhMZgjJUu) April 25, 2021

Правда, самый популярный подарок — конечно, цветы. По слухам, теперь семья Большунова намеревается купить не тредбан, а поливальную машину, чтобы все они не завяли.

Гостей развлекали в том числе акробаты.

А знаете, как лыжники отплясывают на вечеринках? Примерно вот так.

Свадьба Александра Большунова pic.twitter.com/y7SXKUwt3K — Вандефульный спорт (@dvVyFZIhMZgjJUu) April 25, 2021

Пели на свадьбе ребята из кавер-группы. Александр, Анна и гости зажигали, а на экране показывали моменты выступлений и побед Большунова. Да, Йоханнесу Клебо точно не стоило приезжать. У молодоженов все было супергуд.

Свадьба Александра Большунова pic.twitter.com/DVMdugBsqg — Вандефульный спорт (@dvVyFZIhMZgjJUu) April 25, 2021

Впрочем, одним русским «Ленинградом» не ограничились — были и западные шлягеры. Хотя, судя по подборкам, делала вечер все-таки русская попса.

Под конец натанцевавшиеся и уставшие гости могли расслабиться за кусочком красивого свадебного торта. Наверняка он был очень вкусным.

Свадьба Александра Большунова pic.twitter.com/Biq0ftFz2g — Вандефульный спорт (@dvVyFZIhMZgjJUu) April 25, 2021

Впереди молодоженов ждет медовый месяц, но долго отдыхать не получится: уже в мае начинается плавная подготовка к следующему сезону. Пока же ждем нашествия свадебных фото в Instagram.

Не выложил ни одного фото и видео со свадьбы единственный человек. Это Александр Большунов. Кто-то сомневался?