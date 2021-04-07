Кто из звезд спорта в Норвегии пользуется терапевтическими исключениями на запрещенные препараты.

Российские спортивные чиновники и тренеры настаивают: многие иностранные звезды легально употребляют запрещенные препараты, оформив на них так называемые терапевтические исключения. Это дает очевидное преимущество над всеми остальными. Мы решили разобраться и выяснили: на самом деле легального допинга почти нет. По крайней мере, в лыжных гонках.

С подачи президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе тема норвежцев-астматиков с липовыми справками зазвучала по-новому. Вяльбе вместе с тренером Юрием Бородавко фактически прямым текстом обвинила норвежских лыжников в том, что они специально предоставляют медицинские документы, с тем чтобы получить доступ к запрещенной фармакологии. И именно это — одна из причин тотального доминирования норвежцев в лыжах, где они на недавнем чемпионате мира выиграли девять золотых медалей из 12 возможных.

— Недавно моя коллега Елена Вяльбе практически напрямую высказалась за то, чтобы легализованные препараты в норвежской команде были и у других, — заявил в интервью «СЭ» депутат Госдумы Дмитрий Свищев. — Они бегают с препаратами от астмы, и никого это не беспокоит. Тогда нужно устраивать отдельные соревнования для людей с определенными заболеваниями. Астматики со своими, сердечники со своими, и так далее. Мы должны быть в равных условиях, в том числе и в суде, и в ВАДА.

ВАДА с позицией российской стороны не согласно. Официальная позиция агентства звучит так: применение сальбутамола (а именно об этом препарате идет речь) в терапевтических дозах не дает никакого преимущества на лыжне и лишь доводит самочувствие больного астмой до уровня обычного человека.

Тереза Йохауг. Фото Reuters

У лидеров сборной ТИ точно нет

Самая главная претензия к ВАДА относительно терапевтических исключений (ТИ) — это полная непрозрачность. Мы не знаем, у кого из норвежцев и вообще спортсменов они оформлены и на какие препараты. Официально это считается разглашением медицинской информации личного характера. Так что единственный источник — это хакерская информация от Fancy Bears, которой, понятно, полностью доверять нельзя.

Но есть один способ все-таки проверить версию о том, что норвежские лыжники — поголовно астматики. Придумал его пользователь форума «Лыжный спорт» bruno, а мы чуть модернизируем. Дело в том, что ВАДА всегда публикует ежегодные отчеты с полной информацией по тестированию. Там тоже нет поименного списка спортсменов с ТИ, но есть данные по количеству положительных проб и общему количеству ТИ. Этого вполне достаточно, чтобы оценить распространенность ТИ в лыжных гонках. Ведь спортсмен, употребляющий допинг легально под прикрытием ТИ, в любом случае сдаст положительную пробу. Другое дело, что потом его не дисквалифицируют.

Отчеты ВАДА оперативностью не отличаются — пока есть отчет по тестированию только за 2018 год плюс общий отчет за 2019-й. За это время общее количество положительных проб снизилось с 1,05 до 0,97 процента (всего 2702 положительные пробы из 278 047 взятых). То есть в любом случае употребление легального допинга не является массовым и касается менее чем процента всех взятых проб.

Возьмем информацию конкретно по лыжным гонкам. В 2019-м в них были взяты почти три тысячи допинг-проб, из них только восемь дали положительный результат. Какое число из этих восьми были прикрыты ТИ, мы не знаем, но в любом случае это минимальный процент. Учитывая, что пробы сдают в обязательном порядке все призеры этапов Кубка и чемпионата мира — плюс заметный объем внесоревновательного тестирования. То есть если ТИ есть у кого-то из лидеров, то даже один человек спокойно мог сдать за сезон десять и более проб.

Йоханнес Клебо. Фото Reuters

Норвежцам не нужны ТИ?

В отчетах за другие годы есть данные конкретно по ТИ. Так, в 2018-м положительный результат анализа прикрыли справкой один раз, в 2017-м — 0, в 2016-м и 2015-м — дважды. Опять же теоретически оба раза это могла быть одна и та же справка.

Но очевидно, что речь идет максимум об одном-двум спортсменах. Не исключено, что ТИ оформлено у кого-то еще. Но тогда этот человек ни разу не попадал на подиумы, а также проскочил мимо внесоревновательного тестирования. Даже если предположить, что это норвежец, то этот человек явно далек от лидеров своей сборной и не составляет конкуренцию лидерам россиян.

Так что пока обвинения с нашей стороны выглядят неподкрепленными фактами. Официальная статистика ВАДА их опровергает полностью. ТИ как оправдание положительной пробе применяется буквально в единичных случаях. При этом сальбутамол в больших концентрациях отлично ловится на контроле. То есть предположить, что норвежцам удается маскировать его применение и проскакивать допинг-тесты, тоже нельзя. Да и зачем тогда ТИ, если некий препарат все равно никто найти не может?