Осилит ли Большунов бремя лидерства? Загадка олимпийского сезона

Звездный статус лидера нашей сборной — огромное испытание для самого лыжника и для его напарников по команде.

Трудно найти вид спорта в России, в котором сейчас все идет лучше, чем в лыжных гонках. Золото и медали чемпионата мира есть, рейтинги трансляций — на уровне вечерних новостей. Опустим даже тот факт, что 80 процентов медалей в Оберстдорфе было завоевано с участием Большунова, — пусть это будет неважно.

Есть расхожая фраза — удержать сложнее, чем завоевать. Меня могут обвинить в попытках «накаркать», развалить изнутри лыжные гонки, часовню и вообще все живое, но некоторые вещи лучше проговорить заранее, превентивно. И я предлагаю это сделать — а именно о такой вещи, как климат в сборной в олимпийский сезон. В частных разговорах на чемпионате России доводилось слышать от лыжников и знающих людей, что тема заслуживает внимания.

Расклад в любом коллективе меняется в зависимости от результатов — это нормально. Когда все хорошо — обиды забываются, когда плохо — вылезают наружу. Бывает так, что внутри коллектива выделяется явный лидер. Речь в данном случае, разумеется, об Александре Большунове. Правильные слова о том, что его результаты мотивируют партнеров, конечно, верны. Но порой они вызывают и зависть. Нормальное чувство для спортсмена — оно помогает мотивироваться для конкуренции. Но влияющее на отношения в коллективе.

Были и вполне себе официальные слова. Например, Алисы Жамбаловой:

— Был, правда, период, когда он [Большунов] немного закрылся. Видимо, почувствовал ответственность, что пошел результат и он теперь явный лидер. Но Аня Жеребятьева его вытащила из этого состояния.

За что в очередной раз надо сказать спасибо Анне. Правда, сама она не так давно признавалась, что «в команде есть пара человек, которых раздражают мои поездки с Сашей на соревнования».

Тренерам придется быть психологами

Не надо делать из этого трагедию. Надо просто иметь в виду, что для коллектива наличие яркого лидера несет риски. Это не значит, что Большунов поймает «звездняк» и будет, как «дед» в армии, заставлять носить свои лыжи кого-нибудь из юниоров. Предпосылок для этого вроде бы не видно. Александр хорошо шутит и умеет разрядить обстановку. Но нужно понимать, что Большунов — специфический человек, и к его закрытости и необычному юмору даже внутри команды могут относиться по-разному. Даже к его нежеланию бежать с Ретивых командный спринт на чемпионате мира.

В условиях высоких ставок олимпийского сезона это просто еще один фактор, который стоит записать в свой блокнот тренерам и Елене Вяльбе. Хотя на чемпионате России, например, был показателен момент, когда после финиша эстафеты к Александру вышел сам Глеб — которого Большунов вроде как не встретил после гонки в Оберстдорфе — и первым делом пожал тому руку.

Собственно, о похожей проблеме высказался Андрей Собакарев: «Не всегда хорошо, когда в группе один лидер, за которым надо тянуться».

Приведем и другое мнение — Александра Бессмертных из его интервью «СЭ». Он в негативный сценарий не верит — и дай Бог, чтобы был прав:

— Завидуют ли Большунову? Ну как — завидуют. Ты же понимаешь, что он из тех же костей и крови сделан, и если у тебя не получается, дело-то в тебе, а не в нем. К этому относишься больше с укором к себе, смотришь, где недорабатываешь, делаешь не так. Он же лучше не из-за того, что так запрограммировано.

К хейту пора привыкать

Второй момент, который все чаще наблюдается в лыжах, — это хейт в соцсетях. Мы видели его метастазы во время чемпионата мира, когда некоторым показалось правильным после неудачных выступлений того же Ретивых и Якимушкина прийти к ним в Instagram и начать оскорблять. Спортсмены — люди публичные, вопросов нет. Болельщики, да и вообще homo sapiens имеют право на ненависть, если она не оборачивается насилием. Просто нам надо и этот нюанс теперь иметь в виду и перестать удивляться. Выработать к нему отношение. Может, не телефоны отбирать, а научиться над этим смеяться.

Тревожит другое: параллельно с ситуационным хейтом (плохо выступил — тебя обгадили) появляется хейт на тему Большунова. Он уже виден по форумам и комментариям. Сюжет не нов и повторяет истории с другими звездами российского спорта — Алиной Загитовой, Хабибом Нурмагомедовым и далее по списку. Зрители слушают нового героя и постепенно делятся на два лагеря — поклонников и критиков. И уже прорываются первые ростки настроения, что критиковать Большунова — это не комильфо. За это может и прилететь.

Поэтому проговорим: обсуждать Большунова — это нормально. Давайте не будем превращать его своими усилиями в Волан-де-Морта, имя которого нельзя называть. Тем более что самому Александру, простому (в хорошем смысле) парню из Подывотья, это совершенно не нужно.

Вопросы о Большунове задаются потому, что это интересно читателям. И это нормально. Непонятно другое: почему слова, например, Ермила Вокуева и Андрея Собакарева вызывают разнос авторов высказываний. Ермил сказал что-то, порочащее Большунова? Фраза «идет популяризация Большунова, а не лыжных гонок» каким-то образом унижает Сан Саныча? По мне, так скорее наоборот — подчеркивает его важность. Может быть, накидываются на лыжников и журналистов не из-за «провокационных вопросов», а из-за клипового мышления и нежелания читать дальше заголовка?

Вот ответ Ермила полностью:

— Только популяризация, по-моему, происходит скорее Большунова, а не лыжных гонок или других лыжников. Интерес именно к его личности. Везде Большунов, Большунов. Результат есть, логично.

Он где-то не прав? Оскорбил чемпиона мира? Вы можете соглашаться или нет, но противопоставлять одного из лидеров Ski Classics лидеру Кубка мира по меньшей мере странно.

Или слова Собакарева:

— Получается, сила Большунова иногда ломает карьеры другим спортсменам?

— Да в какой-то мере. Не всегда хорошо, когда есть сильный спортсмен, за которым тянешься. Не всем подходит быстрая подготовка. Не могу сказать, что ему уделяется много внимания, он просто сильный спортсмен, много тренируется. К нему нет особого внимания. Просто график тяжелый, а он делает в полтора-два раза больше.

Андрей где-то оскорбил Большунова? Сказал, что это он сломал ему карьеру? Нет, высказался максимально уважительно. Уже промолчу, что в вопросе в принципе речь шла о силе Большунова, а не об Александре лично.

Лыжи — это про простоту и мужской характер. Не зря Елена Вяльбе напрямую и без обиняков говорит за 30 минут до подачи заявки на командный спринт о том, что Большунов не хочет бежать с Ретивых. Говорит открыто. Это ее стиль. Так, может, не рассматривать под лупой каждый звук, вылетевший из уст спортсмена? Все эти процессы мы уже проходим в фигурном катании, и не хотелось бы, чтобы лыжные гонки последовали по той же тропинке.

Впрочем, есть один момент, который опрокидывает эту теорию. Фигуристы на последнем чемпионате мира взяли три золота — втрое больше, чем лыжники. Тогда это что-то типа поиска национальной идеи в принципе «бей своих, чтоб чужие боялись». Главное — не переусердствовать.