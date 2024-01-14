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Лыжные гонки

Сегодня, 20:30

«Для нас это практически Олимпиада». Казань стала новым лыжным центром страны

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Савелий Коростелев, Александр Большунов и Артем Мальцев
Савелий Коростелев, Александр Большунов и Артем Мальцев.
Фото Федерация лыжных гонок России
В столице Татарстана впервые прошел этап Кубка России.

Лыжные гонки, несмотря на возросшую популярность в последние годы, редко доходят до городов-миллионников. Чаще всего российские соревнования проводят в лесу где-нибудь на Урале или в Сибири, так что следить за ними удается только по телевизору. Но ситуация постепенно меняется. Так, важным событием стало открытие нового лыжно-биатлонного центра в Казани. Стадион в поселке Мирный строили со скандалом, и изначально Елена Вяльбе была им недовольна. Но полноценную проверку база прошла — довольно как руководство ФЛГР, так и спортсмены, которых не смутил даже аномальный мороз. Чем еще запомнится пятый этап Кубка России?

В Казани делают большие ставки на новую базу в Мирном

Кировск, Кирово-Чепецк, Вершина Теи... Лыжники привыкли, что календарь российских стартов их отправляет максимально далеко от цивилизации. Часто соревнования принимает Тюмень, однако «Жемчужина Сибири» в 50 километрах от самого города. Поэтому появление в Казани нового лыжно-биатлонного комплекса «Мирный» стало событием всероссийского масштаба. Мало того что впервые за годы полноценную базу для лыжников и биатлонистов открывают в городе-миллионнике, так еще и находится стадион прямо в черте города. Пусть и на окраине, но все-таки в 20 минутах езды от ближайшей станции метро. По этой причине здесь и решили сэкономить, отказавшись от строительства гостиницы прямо рядом с лыжной базой, и поселили спортсменов в городских отелях. Но Елену Вяльбе такой подход не устраивает — она настаивала в разговоре с президентом Федерации лыжных гонок Татарстана на том, что жить лыжники должны там же, где и тренируются.

Александр Большунов. «Соперники должны благодарить Бога, что Саша с ними». Вяльбе — о подвигах Большунова

И похоже, Ильшат Фардиев прислушался к рекомендациям, пообещав, что в течение двух-трех ближайших лет гостиница в «Мирном» будет. Вероятно, тогда Казань будут рассматривать и как место проведения чемпионатов России, а также всероссийских тренировочных сборов. По крайней мере у Вяльбе на город большие планы. Елена Валерьевна и раньше выделяла республику среди прочих регионов, регулярно появляясь здесь по поводу и без, так еще и объект, по ее мнению, c честью прошел первую серьезную проверку. Пятый этап Кубка России в Казани хвалили все — от тренеров и сервисменов до самих лыжников, включая звезд первой величины. Вопросы были только к погоде, особенно в субботу и воскресенье выход на старт требовал немалого мужества. Однако здесь местный оргкомитет был бессильным — что поделать, если на большей части континента установились аномальные холода.

Фото Федерация лыжных гонок России

Большунов остается главной константой российских лыж

При этом, несмотря на холод, трибуны были заполненными и активными — на подъезде к объекту скопилась целая вереница из автомобилей фанатов лыжных гонок, а любой выход Александра Большунова заканчивался долгой автограф-сессией. Особенно запомнилась история юной лыжницы из Заинска, которая загадала на Новый год встречу с трехкратным олимпийским чемпионом и написала портрет своего кумира. Для самого Большунова соревнования до сих пор напоминают гастрольный тур, где он главный солист. Вяльбе не устает придумывать для него новые эпитеты. В этот раз она и вовсе назвала его самым сильным спортсменом на планете, а соперникам предложила благодарить Бога за то, что у них есть возможность выступать вместе с ним. И глядя на то, как легко Александр продлевает свою победную серию уже до 15 гонок, трудно с ней не согласиться.

Александр Большунов (в&nbsp;центре), Сергей Ардашев и&nbsp;Иван Горбунов. Большунова не остановил даже холод. А Степанова грелась в отеле

Единственным пока, кто реально пытается противостоять Большунову, остается Савелий Коростелев. Молодой парень быстро прогрессирует и явно не намерен останавливаться на достигнутом. «Каким бы сильным ты ни был, никто не застрахован от каких-то случайностей. Кто-то мог упасть, палку Саши задеть...» — разумно считает Савелий. Ближе всего к поражению Александр был в скиатлоне. Еще за пару километров до финиша Большунов работал в плотной группе соперников и только на предпоследнем подъеме ушел от конкурентов. Однако наверняка лидер общего зачета все контролировал, и подобные кошки-мышки ему были на руку. В таких обстоятельствах реальная борьба у мужчин остается только за второе место, недаром Коростелев назвал себя первым среди людей. Потому что Большунов выступает в какой-то своей собственной лиге. Хорошо это или плохо — другой вопрос, но та же Вяльбе проблемы в этом не видит.

Анастасия Кулешова, Елизавета Пантрина, Алина Пеклецова
Анастасия Кулешова, Елизавета Пантрина, Алина Пеклецова.
Фото Федерация лыжных гонок России

На смену лидерам прошлых лет приходят новые имена

Среди простых смертных и правда много любопытного. Так, к примеру, начал оживать Денис Спицов. Текущий сезон для олимпийского чемпиона идет со знаком минус, так что даже попадание в топ-6 можно считать успехом. Здорово выглядят лыжники из Татарстана. Иван Горбунов и Сергей Ардашев вдвоем попали на пьедестал в спринте, впечатлив Фардиева. «Это еще какой успех! Для нас эти медали — как Олимпийские игры», — комментировал он результаты своих подопечных. Кстати, несмотря на то что самые звездные лыжники из Архангельской области, в зачете регионов лидирует именно Татарстан. Стабильностью отличается Артем Мальцев, периодически высоко пробираются представители Республики Коми Илья Порошкин, Ермил Вокуев и Илья Семиков. Текущий сезон явно намекает на смену поколений — герои Пхенхчана и Пекина постепенно уступают лидирующие позиции молодым ребятам, и, опять же, только Большунов на их фоне выглядит константой.

Призеры скиатлона: Илья Семиков, Александр Большунов и&nbsp;Савелий Коростелев. Большунов издевается над соперниками. Были бы мы конкурентоспособны за рубежом?

Из олимпийских чемпионок до Казани добрались только Вероника Степанова и Татьяна Сорина. Правда, Степанова бежала только стартовую гонку с раздельным стартом в четверг, а в выходные осталась в отеле. Причину пояснила затем Вяльбе: с ее слов, у Вероники температура. Возможно, поэтому на фотографиях из номера Степанова предпочла остаться без одежды. Не бежала всю программу и Сорина, но к ней точно никаких вопросов — Татьяна восстанавливается после травмы, и форсировать этот процесс не стоит. В таких обстоятельствах внимание на себя обращают те, кто раньше был в тени: Елизавета Пантрина, Алина Пеклецова, Анастасия Фалеева, Ольга Сергеева. Без медали в этот раз Евгения Крупицкая, но раз ее отдельно выделяет Вяльбе, значит, на то есть причины. Так что даже и без Юлии Ступак и Натальи Непряевой есть на кого посмотреть.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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