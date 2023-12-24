Большунов издевается над соперниками. Были бы мы конкурентоспособны за рубежом?

12 из 12 побед — легендарная серия Александра продолжается.

Кубок России по лыжам, 4-й этап (Кирово-Чепецк)

Скиатлон

Мужчины, 15+15 км

1. Александр Большунов — 1:13.13,1

2. Илья Семиков — 4,9

3. Савелий Коростелев — 7,7

Женщины, 7,5+7,5 км

1. Анастасия Кулешова — 41.43,4

2. Вероника Степанова — 57,7

3. Лидия Горбунова — 1.22,2

По итогам длинного этапа в Кирово-Чепецке хочется сказать спасибо даже не Александру Большунову, который выиграл 12-ю гонку из 12. И не его соперникам, которые пытались. И не соперницам Вероники Степановой, которые заставили ее проиграть дистанционную гонку и вернули интригу. А проекту «На лыжи» — поскольку по телевидению гонки не показывали, ребята очень здорово освещали их с нескольких камер и квадрокоптера. Он, правда, иногда подмерзал, но в целом следить за борьбой наших лыжников можно было в качестве не хуже, чем на Кубке мира.

А результаты все те же, за редким исключением.

Семиков едва не огорчил Большунова

В воскресенье этап Кубка России завершался первыми в календаре нынешнего Кубка страны скиатлонами. Главным соперником Большунова стал Илья Семиков, который несколько раз по ходу гонки предпринимал попытки отрыва. Сам лидер сезона затаился в середине пелотона и к концу классического этапа шел в районе восьмого места. Голова гонки состояла из 12 человек, и в ней все были способны цепляться за медаль.

Фото ФЛГР

Самая удачная попытка отрыва у Ильи случилась в середине конькового этапа, когда он в гордом одиночестве ушел на 6-7 секунд, и даже Большунов в какой-то момент упустил беглеца. Появилась надежда, что гегемония Александра прервется, но, конечно, обманчивая. Сан Саныч очень грамотно распределился по непростому чепецкому кругу с подъемами и, использовав воздушный мешок от других преследователей, выскочил из-за спины Червоткина и пошел догонять Семикова за 5 км до финиша. На стадионе он даже не использовал палки.

Последний круг Большунов и Семиков провели вместе, а за пару километров до финиша Александр нажал известную одному ему кнопку и укатил от единственного соперника. Но Семиков сделал главное — застолбил серебро. Бронза у Коростелева — это тоже классный результат для молодого парня на такой длинной дистанции. Не спринтер какой-нибудь!

Надолго ли хватит Большунова и где конкуренты?

Конечно, Большунова можно после такой первой части сезона сразу брать мотивационным коучем, чтобы он рассказывал, как умудряется придумывать стимулы в условиях изоляции. Нельзя же только на злости от отстранения так выигрывать. Но может быть, его гегемония — повод задуматься о другом? А кто еще в нашей сборной реально мог бы конкурировать с норвежцами? А кто из женщин способен побороться в пестрой компании шведок, норвежек и американок? Нет ли ощущения, что гипотетическая российская сборная на чемпионате мира сейчас — это Большунов и пропасть? Спицов в воскресенье был 20-м, Ларьков не финишировал, Устюгов не приехал. Это все герои Олимпиад.

Правда, что к международным соревнованиям наши готовились бы по-другому. Хотя... Судя по настроениям самих лыжников и федерации, для них российские соревнования не менее крутые. Тогда что не так с конкуренцией?

Но это все риторические вопросы, пока общественно-политическая ситуация не вернется в мирное русло. Собственно, есть и другое ребро монеты. В свое время сборная Австралии по футболу перешла из Океании в Азию — чтобы получить конкуренцию и путевку на чемпионат мира. Громя бедных полинезийцев и прочих островитян со счетом 31:0, она ее получить не могла. Нет, Большунов вряд ли будет менять гражданство. Но просто не захиреет ли он, увидев счет 31:0 по итогам сезона? 12:0 уже есть.

Фото ФЛГР

Степанова проиграла

У женщин гонку выиграла Анастасия Кулешова, которая ловко подобрала момент, чтобы убежать от Вероники Степановой. Обе шли во главе пелотона до 7-го километра, но в конце классического этапа вдвоем ушли в отрыв, как бы это ни звучало. Но долго темп Кулешовой коньком Вероника держать не смогла — как она позже сказала, не финальный подъем на «Тур де Ски», но ей хватило подъемов и в Чепецке.

До этого Степанова порой выглядела таким же гегемоном в женских лыжах, как Большунов в мужских, — за исключением спринтов и тех гонок, на которые не выходила сама. Не выходила, потому что может себе такое позволить. А в зачете Кубка даже есть подобие интриги: 545 очков у Вероники против 439 у Марии Истоминой и 429 у Кулешовой.