Большунов издевается над соперниками. Были бы мы конкурентоспособны за рубежом?
Кубок России по лыжам, 4-й этап (Кирово-Чепецк)
Скиатлон
Мужчины, 15+15 км
1. Александр Большунов — 1:13.13,1
2. Илья Семиков — 4,9
3. Савелий Коростелев — 7,7
Женщины, 7,5+7,5 км
1. Анастасия Кулешова — 41.43,4
2. Вероника Степанова — 57,7
3. Лидия Горбунова — 1.22,2
По итогам длинного этапа в Кирово-Чепецке хочется сказать спасибо даже не Александру Большунову, который выиграл 12-ю гонку из 12. И не его соперникам, которые пытались. И не соперницам Вероники Степановой, которые заставили ее проиграть дистанционную гонку и вернули интригу. А проекту «На лыжи» — поскольку по телевидению гонки не показывали, ребята очень здорово освещали их с нескольких камер и квадрокоптера. Он, правда, иногда подмерзал, но в целом следить за борьбой наших лыжников можно было в качестве не хуже, чем на Кубке мира.
А результаты все те же, за редким исключением.
Семиков едва не огорчил Большунова
В воскресенье этап Кубка России завершался первыми в календаре нынешнего Кубка страны скиатлонами. Главным соперником Большунова стал Илья Семиков, который несколько раз по ходу гонки предпринимал попытки отрыва. Сам лидер сезона затаился в середине пелотона и к концу классического этапа шел в районе восьмого места. Голова гонки состояла из 12 человек, и в ней все были способны цепляться за медаль.
Самая удачная попытка отрыва у Ильи случилась в середине конькового этапа, когда он в гордом одиночестве ушел на 6-7 секунд, и даже Большунов в какой-то момент упустил беглеца. Появилась надежда, что гегемония Александра прервется, но, конечно, обманчивая. Сан Саныч очень грамотно распределился по непростому чепецкому кругу с подъемами и, использовав воздушный мешок от других преследователей, выскочил из-за спины Червоткина и пошел догонять Семикова за 5 км до финиша. На стадионе он даже не использовал палки.
Последний круг Большунов и Семиков провели вместе, а за пару километров до финиша Александр нажал известную одному ему кнопку и укатил от единственного соперника. Но Семиков сделал главное — застолбил серебро. Бронза у Коростелева — это тоже классный результат для молодого парня на такой длинной дистанции. Не спринтер какой-нибудь!
Надолго ли хватит Большунова и где конкуренты?
Конечно, Большунова можно после такой первой части сезона сразу брать мотивационным коучем, чтобы он рассказывал, как умудряется придумывать стимулы в условиях изоляции. Нельзя же только на злости от отстранения так выигрывать. Но может быть, его гегемония — повод задуматься о другом? А кто еще в нашей сборной реально мог бы конкурировать с норвежцами? А кто из женщин способен побороться в пестрой компании шведок, норвежек и американок? Нет ли ощущения, что гипотетическая российская сборная на чемпионате мира сейчас — это Большунов и пропасть? Спицов в воскресенье был 20-м, Ларьков не финишировал, Устюгов не приехал. Это все герои Олимпиад.
Правда, что к международным соревнованиям наши готовились бы по-другому. Хотя... Судя по настроениям самих лыжников и федерации, для них российские соревнования не менее крутые. Тогда что не так с конкуренцией?
Но это все риторические вопросы, пока общественно-политическая ситуация не вернется в мирное русло. Собственно, есть и другое ребро монеты. В свое время сборная Австралии по футболу перешла из Океании в Азию — чтобы получить конкуренцию и путевку на чемпионат мира. Громя бедных полинезийцев и прочих островитян со счетом 31:0, она ее получить не могла. Нет, Большунов вряд ли будет менять гражданство. Но просто не захиреет ли он, увидев счет 31:0 по итогам сезона? 12:0 уже есть.
Степанова проиграла
У женщин гонку выиграла Анастасия Кулешова, которая ловко подобрала момент, чтобы убежать от Вероники Степановой. Обе шли во главе пелотона до 7-го километра, но в конце классического этапа вдвоем ушли в отрыв, как бы это ни звучало. Но долго темп Кулешовой коньком Вероника держать не смогла — как она позже сказала, не финальный подъем на «Тур де Ски», но ей хватило подъемов и в Чепецке.
До этого Степанова порой выглядела таким же гегемоном в женских лыжах, как Большунов в мужских, — за исключением спринтов и тех гонок, на которые не выходила сама. Не выходила, потому что может себе такое позволить. А в зачете Кубка даже есть подобие интриги: 545 очков у Вероники против 439 у Марии Истоминой и 429 у Кулешовой.