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Сегодня, 10:30

Большунов создал личный бренд для лыжной экипировки. В этой сфере большая конкуренция

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Александр Большунов.
Фото Global Look Press, Соцсети
Петтер Нортуг рекламирует даже свои трусы.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов усиленно готовится к новому сезону. Но находит время и на бизнес-проекты. Так на днях спортсмен представил свои именные перчатки для лыжероллеров. Александр без особой помпы представил свой личный бренд, и первые товары уже можно приобрести на крупных маркетплейсах. При этом идея зарабатывать на своем имени в спорте далеко не нова. Более того, даже конкретно в лыжах количество разных предложений очень существенно. Так что Большунову придется столкнуться с серьезной конкуренцией — и прежде всего, конечно, с норвежцами.

Лыжник Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Начал бизнес с перчаток для лыжероллеров

«Вот выпустил перчатки для лыжероллеров. Как вам?» — написал в своих соцсетях Александр Большунов, приложив к публикации фото в перчатках со своей фамилией и логотипом АБ. Приобрести перчатки можно уже сейчас — они продаются по цене в 2900 рублей на сайтах крупных онлайн-ретейлеров в шести размерах и трех расцветках. Судя по всему, у Александра серьезные планы на бренд АБ и в скором времени мы увидим и другие товары с этим логотипом. К тому же у россиянина теперь нет личных контрактных обязательств с известными производителями спортивной экипировки. Немецкий бренд перчаток Kinetixx еще в марте прошлого года прекратил сотрудничество лично с Большуновым и с Федерацией лыжного спорта России в принципе. Эта компания работала и с российским, и с белорусским биатлоном, но контракты в прошлом.

Причиной для разрыва контракта стало появление Александра на публичных мероприятиях политического характера в России, после чего Большунова, ранее одну из главных звезд Kinetixx, вместе с другими россиянами удалили из списка амбассадоров на сайте компании. Приостановили контракты с трехкратным олимпийским чемпионом и остальными представителями России и поставщики лыжной экипировки Swix (Норвегия) и Rossignol (Франция).

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Таким образом, у Александра возникла необходимость по поиску новых партнеров. А также возможность для своего собственного бизнеса. Ведь своя линия одежды, а тем более специализированной экипировки — популярная история среди спортсменов, а тем более среди лыжников и биатлонистов. Так что без конкуренции перчатки АБ не останутся, и на первый план ожидаемо здесь выходят норвежцы. Один из первопроходцев в лыжной моде — восьмикратный олимпийский чемпион Бьорн Дели. Его бренд BD стал на какое-то время даже официальным поставщиком сборной Норвегии.

Лыжник Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Спортсмены пытаются развивать личные бренды

Дели начинал с лыжных костюмов и шапок, но затем расширил продукцию рюкзаками и повседневной одеждой. Свой бренд запускала и известная белорусско-норвежская семейная пара Дарьи Домрачевой и Уле-Эйнара Бьорндалена. 13-кратный чемпион мира Петтер Нортуг начинал со спортивных очков, но затем под маркой Northug стали выходить даже трусы. Они стали известны благодаря эксцентричной рекламе, в которой продуктами марки Петтер стремится вдохновить покупателей стать лучшей версией себя. Достаточно только купить комплект «семейников» за две тысячи рублей за набор из шести штук.

Есть примеры относительно успешного бизнеса и среди россиян. Так марку GR развивает Глеб Ретивых. Его специализация — спортивные комбинезоны, но и простую майку с тематическим принтом на сайте вы также сможете найти. Причем для Глеба это социальный бизнес — большую часть прибыли он направляет на развитие лыжных гонок в Пермском крае.

Также известен бренд «DE», который развивал олимпийский чемпион Турина-2006 Евгений Дементьев. Его продукцию поддерживали лыжники текущего созыва сборной, например Сергей Устюгов. Чемпион мира Максим Вылегжанин продает экипировку под брендом «ВМакс». И все же первым ярким примером, когда спортсмены в России попробовали зарабатывать на своей известности, были сноубордисты Алена Заварзина и Вик Уайлд. Красивая пара работала на массовый рынок и хотела удивить своей линией одеждой под маркой W+Z. Однако этот бизнес остался в прошлом, как и их семья.

Сегодня свои проекты есть почти у известного в своем виде спорта чемпиона — от игрока в гольф Тайгера Вудса до футболиста Криштиану Роналду. Но известность в спорте не всегда сулит успех в бизнесе. Так провалились коммерческие идеи Павла Буре с его попыткой заработать на имени Русской Ракеты. Успешно свое имя в бизнесе использовал Майкл Джордан. Его коллаборация с Nike и бренд Air Jordan до сих пор считается примером для маркетологов во всем мире. Развили эту тему Катарина Витт, Дэвид Бэкхэм и Роджер Федерер.

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Еще один яркий пример — Мария Шарапова и ее Sugarpova (правда, тут речь не об одежде). Несмотря на колоссальные вложения, массовый покупатель так и не понял, почему он должен покупать конфеты от теннисистки, и сейчас компания на грани краха. Так что и Большунову нужно быть аккуратным с экспериментами — далеко не факт, что условные пряники или наушники под его брендом будут иметь такой же успех, как лыжные перчатки.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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