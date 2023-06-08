Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Игры
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 09:00

Жена Большунова осталась в сборной России. Она будет руководить своим мужем

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лыжники Александр Большунов и его жена Анна.
Александр Большунов и его супруга Анна.
Фото Соцсети
Лыжники Александр Большунов и его жена Анна.
Александр Большунов и его супруга Анна.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Лыжница Вероника Степанова.
Вероника Степанова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Лыжница Юлия Ступак.
Юлия Ступак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/4
Перестановки в тренерских штабах национального команды.

Несмотря на межсезонье, жизнь в российских лыжах бьет ключом. Глава федерации и сборной Елена Вяльбе уже заявила, что планируется рассмотреть изменение дистанций на российских соревнованиях после решения международной федерации уравнять мужские и женские гонки.

Лыжница Юлия Ступак.
Юлия Ступак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ступак скучно, но дистанции уравнивать придется

Ранее наша олимпийская чемпионка была против, но выхода нет — если на чемпионатах мира уравниловка уже произошла, а на Олимпиаде более чем возможна после переговоров с МОК. Правда, в своих соцсетях на решение FIS красноречиво отреагировала одна из лучших лыжниц России Юлия Ступак:

— Посмотрела сейчас гонку с чемпионата мира этого года. Стало интересно. Выключила почти сразу! Без российских спортсменов международные лыжные гонки — неполноценные. У мужчин так вообще все понятно еще до старта. А уравнение дистанций... Печально смотреть, как мой любимый вид спорта становится максимально скучным, — написала Ступак в соцсетях.

Сергей Устюгов. Устюгов вернулся в сборную. Знаменитый лыжник продолжит карьеру в группе Сорина

Между тем сборная России по лыжам все еще существует, хотя понятно, что возвращать нас пока никто не собирается, да и большого желания бороться за это ФЛГР не проявляет. Между тем, в списке специалистов сборной, который был недавно опубликован на сайте Министерства спорта, немало интересных людей.

Лыжники Александр Большунов и его жена Анна.
Александр Большунов и его супруга Анна.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Семейный вид спорта

Так, уже третий год в списки попадает жена Александра Большунова Анна, в свое время выступавшая в гонках под девичьей фамилией Жеребятьева. В сезоне-2021/22 она числилась как «специлист спортивной сборной команды РФ» — прямо в официальной бумаге фигурировала с опечаткой. Сейчас роль другая — «администратор тренировочного процесса», работает она в Центре спортивной подготовки (два года назад значилась ФЛГР).

Это вызывает у болельщиков разные эмоции. С одной стороны, Большунов не раз доказал, что он ключевой лыжник страны, возможно, единственный, кто может бросать вызов норвежцам. И если присутствие супруги ему помогает, как отмечали Юрий Бородавко и Елена Вяльбе, то включение в состав Анны логично. С другой стороны, почему она должна находиться обязательно в статусе тренера и администратора, а не просто путешествовать с мужем и ребенком? Ответом на это могли бы стать результаты деятельности Анны в роли администратора/специалиста, однако официально о них не говорится.

Александр и&nbsp;Анна Большуновы. «Первое слово Евы — «папа». Как отцовство изменило Александра Большунова

Впрочем, ситуация с родственными связями в сборной — это давняя традиция. В отличие от госслужбы, где семейственность воспринимается как недостаток (блат) и в некоторых случаях даже запрещена законом, то в большом спорте это часто большой плюс. Ведь круг общения у топ-спортсменов сильно ограничен, и взаимопонимание с представителями других сфер жизни — затруднено. В лыжах, например, существуют целые династии, и вполне себе успешные. И наличие рядом близких людей скорее помогает спортсменам, чем мешает.

В списке тренеров сборной сразу трое Большуновых — еще отец Александра, есть мама сестер Непряевых Ирина, брат Анастасии Прокофьевой Владимир Рыгалин, брат Анастасии Кулешовой Петр и их отец Николай, сын легендарного специалиста Юрия Чарковского Алексей, дочь многолетнего секретаря и переводчика федерации Георгия Мнацаканова Кристина (отвечает за подготовку инвентаря) и сразу четыре фамилии Вяльбе — помимо Елены Валерьевны это бывший супруг Урмас, сын Франц (специалисты по подготовке инвентаря) и его жена Татьяна — главный специалист по работе с персоналом.

Лыжница Вероника Степанова.
Вероника Степанова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Степанова меняет регион?

Также интересно, что Вероника Степанова в списках сборной числится как представитель Дальневосточного федерального округа, а на сайте ФЛГР уже поменяла прописку на Архангельскую область. Сама она пояснила, что ведет переговоры с регионом.

Ранее именно в Поморье перешел Александр Большунов. Судя по всему, ключевым аргументом являются финансовые и инфраструктурные условия — этому региону нужны лыжники, и он готов перебивать ставки в других регионах. На турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке архангельские лыжники благодарили Устьянский лесопромышленный комплекс, рядом с которым проходил турнир.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Анна Жеребятьева
Вероника Степанова
Елена Вяльбе
Юлия Ступак (Белорукова)
6
7
Читайте также
Ольховский: «Думаю, Медведев еще может стать первой ракеткой мира, несмотря на ранний вылет с «Ролан Гаррос»
Хачанов устроил знатную битву с Джоковичем. Последний из россиян покидает «Ролан Гаррос»
Число отравившихся сидром в Самарской области достигло девяти
Число случаев отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хейтерам назло. Лыжники Непряева и Терентьев объявили о помолвке
Новости
RSS RSS
Все новости