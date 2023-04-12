Воспитывает в сыне любовь к русским традициям, инвестирует и имеет долю в UFC. Как живет и сколько зарабатывает Мария Шарапова

Жизнь суперзвезды после большого тенниса.

Мария Шарапова — одна из самых известных российских спортсменок. За профессиональную карьеру теннисистка заработала (не только игрой) 325 миллионов евро. Можно было беззаботно жить, но сидеть дома — не для нее. Чем сейчас занимается бывшая первая ракетка мира помимо воспитания сына, расскажем в материале.

Победительница 39 турниров WTA строит бизнес, снимается в кино и даже изучает криптовалютный рынок.

Как сейчас зарабатывает Шарапова?

Конфеты Sugarpova

С 2012 года Мария занимается производством сладостей под брендом Sugarpova. Название было выбрано неслучайно. Однажды в телефонном разговоре теннисный менеджер Макс Айзенбад в шутку назвал Марию «Sugarpova» (образовано от sugar («сахар») и Sharapova). Теннисистка это оценила. «Мне позвонил Макс и сказал: Sugarpova! Я рассмеялась и подумала: какая хорошая кличка», — цитирует Шарапову Forbes.

В свой бизнес она вложила 500 тысяч долларов. Дело приносит ей хороший доход. Только за первые два дня продажи жевательных конфет было куплено 250 тысяч упаковок. По данным Bloomberg, Мария имеет порядка 1,1 миллиона долларов чистой прибыли. Сегодня ее сладости продаются в 32 странах мира.

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Производство располагается в Испании на фабрике Fini. Конфеты изготавливают в форме теннисных мячиков, туфель и женских губ. «Мы создали такой продукт, который люди не будут есть по дороге от кассы к машине. Я хотела, чтобы для них это было как сувенир, который они ценят, которым могут делиться, который хотят показывать и дарить», — говорит Шарапова Sport24.ru.

Мария совмещает два поста: владельца и творческого директора. В ее задачи входит формирование ассортимента и создание дизайна продукции. Теннисистка сама придумывает эскизы будущих конфет. По признанию самой спортсменки, она проводит в офисе по восемь часов в день.

Съемки

Россиянка принимает активное участие в съемках в кино, телепрограммах или модных показах. Так, в 2019 году Мария снялась в сериале «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. В одном из эпизодов Шарапова исполнила роль камео. Годом ранее появилась на экранах кинотеатров в фильме «Восемь подруг Оушена».

Осенью 2022 года победительница пяти турниров «Большого шлема» посетила Неделю моды в Нью-Йорке. А потом приняла участие в показе мод на площади Дуомо в Милане.

Инвестирование

Шарапова предпочитает вкладываться в перспективные компании. Например, стала инвестором производства экипировки для домашних тренировок Bala, производства солнцезащитного крема Supergoop, мобильного приложения Charly. Несмотря на то что девушка равнодушна к ММА, в 2016-м она купила долю в UFC. Последовав примерам экс-бойфренда Марии солиста Maroon 5 Адама Левина, а также Серены и Винус Уильямс.

Известная спортсменка увлеклась и NFT-бизнесом. Так, она посетила Неделю блокчейна Binance в Париже. Погрузившись в эту тему, Шарапова инвестировала в перспективную криптовалютную компанию MoonPay.

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Благотворительность

Благотворительность занимает большую часть в жизни бывшей теннисистки. Шарапова имеет собственный фонд — Maria Sharapova Foundation. Он начал функционировать еще в 2007 году. Спортсменка отправила 100 тысяч долларов от имени своего фонда на ликвидацию бедности. Пожертвовала 54 тысячи долларов в фонд помощи детям Беслана. Также она является послом доброй воли Программы развития ООН.

Реклама и спонсорство

Как и любая медийная личность, Шарапова зарабатывает хорошие деньги на рекламе. Эксперты подсчитали, что общая сумма прибыли от этой графы дохода составила 24 миллиона долларов. Она имела рекламные контракты с такими крупными компаниями, как Canon, Motorola, Colgate-Palmolive, Land Rover, Pepsi, Tiffany и Sony.

У нее есть несколько коллабораций с брендом спортивной одежды Nike. Сейчас Маша — посл Head, Supergroup, Evian, Porsche, Samsung.

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Романы с известными мужчинами и встреча с будущим мужем

Мария всегда считалась завидной невестой: успешная спортсменка, да еще и красавица. В ее жизни было много романов с известными и богатыми мужчинами.

Первой большой любовью Шарапова называет теннисиста Хуана Карлоса Ферреро, ныне тренирующего Карлоса Алькараса. В своей книге она вспоминает о влюбленности в испанца. «Весной 2004-го я поехала в Европу готовиться к грунтовому сезону. Там же тренировались еще несколько профессиональных игроков, включая самого Ферреро. За те несколько недель, что я видела, как он тренируется, ходит туда-сюда, общается с людьми и держится, как убирает волосы с лица, я влюбилась по уши».

Правда, сердце Ферреро было занято. Но долго россиянка не горевала, уже на следующий год на церемонии вручения премии ESPY Awards-2005 Мария пришла в компании другого теннисиста — Энди Роддика. Официально об отношениях они не заявляли, так как американец боялся наказания за нарушение закона за связь с несовершеннолетней. Напомним, на тот момент Шараповой было 18 лет. Роман был недолгим, через год пара рассталась.

В этом же году она предстала перед публикой с новым ухажером. Им стал солист группы Maroon 5 Адам Левин. Артист старше девушки на восемь лет. Но они не сошлись характерами и уже через шесть месяцев расстались. Через два года музыкант в одном интервью признался, что девушка «вела себя в постели как мертвая лягушка». Но уже в 2012 году Левин публично извинился перед спортсменкой за такие слова.

В 2008-м обладательница «карьерного шлема» была замечена с продюсером телеканала NBC Чарли Эберсолом. Вместе они посещали благотворительные мероприятия и спортивные события. Родители Маши верили, что влюбленные поженятся. Однако Эберсол познакомил Шарапову с баскетболистом Сашей Вуячичем, перед которым девушка не смогла устоять.

Казалось, что наконец-то она нашла свою вторую половинку: через два года отношений пара обручилась. Только до свадьбы дело так и не дошло. Всему виной — зависть Вуячича к успеху и популярности россиянки. В своей книге она вспоминает: «Мы редко говорили о доходах и славе и старались не обсуждать, что в теннисном мире я значительно успешнее, чем он в баскетбольном».

В 2012 году Шарапова перешла дорогу Серене Уильямс, начав встречаться с ее экс-бойфрендом теннисистом Григором Димитровым. Возлюбленные три года жили вместе, но обручаться молодые люди не планировали.

Мария Шарапова и Александр Гилкс. Фото Global Look Press

Женское счастье Маша обрела в 2018 году, когда познакомилась с британским бизнесменом Александром Гилксом. Пара долго скрывала свои отношения, но в 2020 году влюбленные объявили о помолвке.

Молодой человек — основатель аукциона Paddle 8, ранее работал в Phillips de Pury&Company. Британец свободно говорит на русском языке, который изучал в Бристольском университете. Помимо русского, владеет испанским и французским языками. «У меня всегда было особенное отношение к России. Моя мама преподавала русский язык в университете, так что я с детства был знаком с русской литературой. Чтобы лучше ее понять, я сам взялся учить язык. Русская культура сыграла важную роль в моем решении стать аукционистом: я люблю Репина и Брюллова и многих архитекторов», — говорит Гилкс в одном из интервью.

Алекс также обучался в Итонском колледже, именно здесь он подружился с наследниками британского престола принцами Уильямом и Гарри. Был гостем на королевской свадьбе принца Уэльского и Кейт Миддлтон. Ранее Гилкс уже был женат на модельере арабского происхождения Мише Нону. Девушка является подругой Меган Маркл.

Мария Шарапова и Александр Гилкс с новорожденным сыном. Фото Соцсети

Воспитание сына

Маша редко раскрывает подробности своей личной жизни. Однако главными событиями делится в своих социальных сетях. Так, в апреле 2022 года 35-летняя экс-теннисистка разместила фото с отдыха на Бали, на кадре был виден округлившийся живот.

Первенец появился на свет 1 июля прошлого года. «Теодор VII.I.MMXXII. Самый красивый, сложный и полезный подарок, о котором только может мечтать наша маленькая семья», — написала пятикратная победительница ТБШ.

Известно, что Мария воспитывает в сыне любовь к русским традициям. В частности, читает перед сном стихи Владимира Маяковского.