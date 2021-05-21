Клебо потребовал изменения правил после скандала с Большуновым. Реформы представят через две недели

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) хочет исключить конфликтные ситуации при контактной борьбе на финише.

Стычки на лыжне были всегда, все-таки лыжи — контактный вид спорта. Выговаривать что-то соперникам на повышенных тонах приходилось Сергею Устюгову, Василию Рочеву и многим другим российским и иностранным гонщикам. Но в минувшем сезоне градус напряжения вырос. Сначала Александр Большунов на этапе в Лахти после столкновения на финише эстафеты с финном Мяки пытался ударить того палкой, а затем врезался в него после завершения гонки, за что вся наша команда была дисквалифицирована.

А потом главный скандал грянул уже на чемпионате мира в Оберстдорфе. Там Йоханнес Клебо помешал Большунову на финише 50-километрового марафона. В итоге норвежца дисквалифицировали, золото ушло его соотечественнику Иверсену, а Большунову досталась серебряная медаль. Этим исходом, похоже, остались недовольны все, кроме Иверсена. И стало окончательно ясно: правила пора менять, с тем чтобы они были абсолютно однозначны и понятны.

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Клебо на заседании присутствовал, Большунов — нет

— Я пришел к выводу, что нужны какие-то перемены, еще после «Тур де Ски», то есть это не связано с инцидентом на чемпионате мира, — объяснил «СЭ» гоночный директор FIS Пьер Миньере. — Все дело в том, что столкновения действительно случаются довольно часто. Каждый год у нас бывают заседания жюри после финиша, дисквалификации и все такое. Но в этом сезоне таких случаев было больше обычного. И сложилось ощущение, что команды и спортсмены ждут от нас чего-то иного. Им нужно больше ясности, больше понимания, какое наказание и за что конкретно последует.

— Сейчас этого нет?

— Сейчас получается так, что решения по отношению к правилам принимает специальный комитет. Там есть специалисты, представители команд, но непосредственно тренеры и спортсмены не имели к этому отношения. Мы хотим дать им возможность высказать свою позицию. Поэтому мы уже провели одну встречу, где каждый мог внести какие-то предложения. Там присутствовал, например, Клебо, были представители команд Швейцарии и Финляндии.

— Россиян не было?

— Мы приглашали Елену Вяльбе, но присутствовал в итоге тренер Маркус Крамер.

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— А Большунова приглашали?

— Я не в курсе, там был очень большой список приглашенных. Думаю, главное — что представитель российской команды присутствовал.

— Каковы итоги этого заседания?

— Главное, чего хотят спортсмены, — это универсальность решений. То есть чтобы в похожих ситуациях принимались одинаковые решения, а не так, что в одном месте жюри решило одно, а в другом — другое. Чтобы этого добиться, нам нужно поработать над формулировками правил вместе с юристами. Еще один момент: сегодняшние правила защищают спортсмена, который лидирует. Получается, если ты впереди — это почти всегда значит, что ты прав. Спортсмены считают, что все не так однозначно. И есть ситуации, когда ответственность за столкновение можно возложить и на лидера, а не на того, кто пытался его обогнать.

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Новые правила вступят в силу уже в олимпийском сезоне

— Когда мы увидим проект новых правил?

— Мы получили очень качественный фидбэк. Теперь специалисты попытаются это все сформулировать и представят на Совете FIS 4 июня. Там проект новых правил обсудит рабочая группа. Потом мы снова согласуем это со спортсменами, правила примет специальный комитет, а потом уже — Совет и исполком.

— Это случится уже в олимпийском сезоне?

— Конечно. Планируется, что окончательно правила примут уже осенью.

— Впереди выборы нового президента и Совета FIS. Что, если новое руководство скажет, что их устраивают старые правила и ничего менять не нужно?

— Такого не произойдет. FIS объединяет много видов спорта, и технические изменения правил в одном из них — слишком узкий вопрос, чтобы Совет в это вмешивался. Конечно, одобрение Совета для внесения изменений понадобится, но обычно это чисто формальная тема.