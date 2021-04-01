«Большунов стал выталкивать меня. Это немыслимо». Клебо не смирился с обидами в марафоне на ЧМ

Звездный норвежец начал хейтить FIS за свою дисквалификацию, хотя сам давно вроде бы поставил точку в этой истории.

10 марта я, как и многие, мысленно аплодировал Йоханесу Клебо. Накануне финала Кубка мира в Энгандине от имени лидера сборной Норвегии было опубликовано заявление, которое должно было снять с повестки дня скандал в марафоне на чемпионате мира.

Ход Клебо

Вряд ли такие есть, но, если вдруг, кто-то все пропустил, напомним, что случилось. Первым в гонке на 50 км в Оберстдорфе финишировал Клебо. Вот только за несколько секунд до этого в финишный коридор раньше всех выскочил Александр Большунов. Йоханнес пытался обогнать россиянина по внешнему радиусу, но Большунов, разумеется, закрывал калитку. По правилам FIS кто первый — тот и прав. В итоге между спортсменами произошел контакт, в результате которого была сломана палка Большунова. Александр не смог поддерживать скорость и пропустил вперед еще и Эмиля Иверсена.

Сразу после финиша российская делегация подала протест, который был удовлетворен. Клебо дисквалифицировали. Норвежцы не собирались сдаваться и подали обратный протест. И тянуться эта история могла бы долго, если бы не то самое заявление Йоханнеса от 10 марта.

— Я чувствую, что продолжать этот процесс неправильно. Хочу мыслить позитивно и оставить эту историю позади. Не хочу войти в историю как ноющий лыжник. Да, несколько дней я был убит. Но теперь я намерен идти дальше. Хочу сосредоточиться на лыжах, а не судах и процессах. Огромное спасибо Норвежской федерации и адвокатам, которые проделали огромную работу и были готовы идти до конца. Но я чувствую, что продолжать эту историю неправильно. Хотя по-прежнему убежден, что не делал на финише марафона ничего запрещенного.

Какая красота, не правда ли? Все судьи и эксперты говорили, что шансов на успешную апелляцию у команды Клебо никаких. По нынешним правилам FIS он — однозначно виноватый в той ситуации. Совершенны или нет эти правила — другой вопрос. Но на разбирательствах любого уровня Йоханнесу светило поражение. И этим заявлением он перевернул ситуацию в свою пользу. Норвежец вышел из цугцванга в белых доспехах. Не нытиком, а благородным рыцарем. Которому респектуют не только в его стране, а во всем мире, и даже в России.

Срываем маски

Так бы красиво эта история и закончилась, если бы не одно «но». В своем блоге, достаточно популярном, Йоханнес снова поднял эту тему. Клебо выложил видео с названием «Худший день в моей карьере». И там его слова звучат далеко не в том же мирном и сильном ключе, в котором было написано заявление.

— Ужасно устал от FIS, они так плохо со всем справляются, — наехал он на Международную федерацию. — Они снова и снова совершают ошибки и не осмеливаются принять правильное решение. Мир жесток, и мне нужно понять, что делать дальше. Это было настолько несправедливо, что даже не выразить словами. Никогда с таким не сталкивался. Большунов держал курс не на лыжню, а прямо в меня, он все видел и стал меня выталкивать. Это совершенно немыслимо.

Клебо, безусловно, имеет права на свое мнение. Но, очевидно, что слова тренера Большунова Юрия Бородавко о том, что его заявление об отзыве протеста — это тщательно продуманный пиар-менеджерами Йоханнеса ход, а не личное решение спортсмена, — очень близки в истине.

Видео для блога норвежец начал записывать еще по ходу чемпионата мира. И совершенно естественно, что по горячим следам эмоции его переполняли. Однако с тех пор прошел месяц. Клебо осознанно выложил видео в сеть именно в первоначальном виде. Без дополнений, без последующих комментариев. Говоря то, что думает, а не то, чего от него хотят услышать, он наверняка понимал, какие будут последствия. И все равно сделал свой ход. Это говорит о том, что он по-прежнему зол — как на FIS, так и на Большунова. И что в будущем олимпийском сезоне соперничество двух великих лыжников будет еще более принципиальным, чем раньше.

На этом фоне приглашение от Сан Саныча на его свадьбу с Анной Жеребятьевой для Клебо выглядит особенно милым.