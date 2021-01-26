«Враждебность не является частью духа российской команды». Зачем Большунов извинился перед наглым финном?

История с нападением на соперника после гонки — уникальная в лыжном спорте, и никто не знает, чем она закончится для лидера сборной России.

Конфликт между российским лыжником Александром Большуновым и финном Йони Мяки на финише мужской эстафеты в Лахти обрастает все новыми заявлениями и последствиями. Среди них много фейков, однако новость о том, что финская лыжная федерация потребовала от FIS дать оценку действиям лидера сборной России, похоже, серьезно взволновала нашу команду. После ряда воинственных заявлений российская сторона всерьез начала опасаться длительной дисквалификации Большунова. Во всяком случае, вчера вечером Ассоциация лыжных видов спорта России (это главный российский партнер FIS) выпустила заявление, в котором содержатся официальные извинения за инцидент.

— От лица Ассоциации лыжных видов спорта России (АЛВСР) Александр Большунов и Елена Вяльбе приносят свои извинения за реакцию Александра в отношении финского лыжника Йони Мяки во время мужской эстафеты на этапе Кубка мира FIS по лыжным гонкам в Лахти, — говорится в заявлении. — Враждебность не является частью духа российской команды, и мы высоко ценим принцип «честной игры» во всех аспектах. Поэтому Александр Большунов извинился перед Йони Мяки, и АЛВСР направила в Финскую лыжную ассоциацию официальное письмо с извинениями. Мы искренне надеемся, что самоотверженность и упорный труд всех спортсменов, их результаты, а также красота лыжных гонок вернутся в центр внимания и продолжат восхищать множество фанатов по всему миру.

To be clear to any kids and coaches watching: This tackle by Bolshunov is not okay. If a U.S. athlete did this, they'd be sent home and removed from the team. A disqualification would just be the beginning of their problems. @FISCrossCountrypic.twitter.com/3FgfqqB5yC — Matt Whitcomb (@Matt_Whitcomb) January 24, 2021

Финн жалуется на проблемы с рукой

Как правило, FIS не практикует длительных наказаний за «неспортивное поведение». Обычно все заканчивается аннулированием результатов в одной гонке. Более серьезные последствия обычно имеют только допинговые нарушения и запрещенные манипуляции с инвентарем. Однако проблема в том, что инцидент с нападением Большунова на Мяки после финиша на элитном уровне уникален. В последние годы драки между лыжниками случались исключительно на любительском уровне, да и то в основном на тренировках. Опасные выпады палками периодически имеют место и на Кубке мира, но чтобы один спортсмен атаковал другого вне трассы с риском нанести серьезную травму — такого в современных лыжах не было очень давно. И последствия неизбежного разбирательства в FIS совершенно непредсказуемы.

Напомню, что причиной ярости Большунова в Лахти стала блокировка со стороны соперника в финишном створе. Финский лыжник не позволил лидеру сборной России обойти себя с явным нарушением правил. После этого Александр дважды взмахнул палками в направлении обидчика (по другой версии, он метил не в Йони, а в снег), а после пересечения финишной линии намеренно въехал в Мяки, сбив того с ног. Наметившуюся драку предотвратили другие российские и финские лыжники, быстро растащившие конфликтующих спортсменов. Через несколько мгновений Большунов снова подошел к финну, но уже для того, чтобы дружески шлепнуть его по руке. Тогда казалось, что это и есть извинения, которые были приняты. Однако затем Мяки принялся говорить, что перед ним никто так и не извинился.

В хаотичном потоке информации о состоянии Йони мелькали новости, что у финна после подката Большунова возникли проблемы с рукой. Кроме того, он якобы собирается пройти комплексное медицинское обследование, где вполне могут выплыть другие повреждения (и нам будет тяжело доказать, что они не связаны с действиями россиянина). При этом Мяки уверяет, что не подавал заявления в полицию. Информация об этом тоже изрядно потрепала нервы российской сборной. Хотя действия Большунова навряд ли могут быть квалифицированы иначе, нежели мелкое хулиганство с денежным штрафом (в Финляндии его размер сильно зависит от доходов наказанного). А вот штраф от FIS Александру за неспортивное поведение и физическое воздействие на соперника гарантирован. И хорошо, если это будет просто лишение призовых.

Беспрецедентный случай

Достиг ли финна выпад Большунова палками — неизвестно. Но самой чувствительной для Александра, безусловно, будет история с силовым приемом после финиша («хамским поведением», как характеризуют случившееся некоторые иностранные обозреватели). Все инциденты с умышленными ударами соперника палками за последние годы закончились дисквалификацией лыжников на одну-единственную гонку. Так, в конце сезона-2018/2019 россиянка Юлия Белорукова (сейчас она носит фамилию Ступак) в четвертьфинале спринта в Квебеке заехала палкой шведке Фриде Карлссон за то, что соперница по неосторожности сама случайно ткнула нашу спортсменку в лицо. Результат — аннулирование результата Юлии, который, впрочем, все равно не давал возможности пройти в полуфинал.

В том же сезоне-2018/2019 на чемпионате Норвегии Дидрик Тенсет на старте скиатлона сломал палку после контакта с Магне Хагой и на эмоциях рубанул обидчика обломком. После гонки Тенсет извинился и перед болельщиками, и перед соперником, но его результат все равно был аннулирован. При этом Дидрик получил возможность участвовать в следующих гонках. Из громких конфликтов на трассе также вспоминается история финской лыжницы Айно-Кайсы Сааринен, которая в конце 2009 года толкнула на финише гонки на 15 километров на Кубке мира в Рогле Петру Майдич из Словении. Сааринен тогда дисквалифицировали на одну гонку, она долго судилась, дошла до CAS, но наказание было оставлено в силе.

Однако история с Сааринен — это скорее о том, что могли сделать с Мяки, если бы последующие действия Большунова не отбили у жюри охоту оценивать спорные действия финна в финишном створе. Кстати, во время телерепортажа об эстафете в Лахти наш знаменитый лыжник Александр Легков вспоминал собственный похожий конфликт с Максимом Вылегжаниным на этапе Кубка мира в Ля Клюза на финише гонки на 30 км. Максим тогда сменил коридор в самом начале финишной прямой, заблокировав Легкова и чуть не открыв путь к победе Петтеру Нортугу. Вылегжанин тогда победил, но Александр был очень зол и перед церемонией награждения публично выяснял отношения с товарищем по сборной. Впрочем, протеста тогда подавать не стали.

Что касается нынешней ситуации с Большуновом и Мяки, то лахтинское жюри уже сказало свое слово. Теперь, если обращение от финской федерации к FIS все-таки существует, должен вступить в дело дисциплинарный комитет Международной федерации. Навряд ли он соберется раньше следующего этапа Кубка мира, который стартует 29 января в шведском Фалуне. Также есть вероятность, что заседание удастся провести только накануне чемпионата мира, который должен начаться 23 февраля в шведском Оберсдорфе. Учитывая чистосердечное раскаяние Большунова и заявление Ассоциации лыжных видов спорта России, длительная дисквалификация маловероятна. Хотя прецедентов нет, и ситуация может повернуться как угодно. В любом случае в ближайших гонках Александру крайне желательно вести себя образцово, а нашим официальным лицам — не допускать заявлений, оправдывающих агрессивное поведение российского лыжника.