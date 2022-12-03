Коростелев разрывает в спринтах на Кубке России. Справиться с юниором не может даже Большунов

Савелий выиграл три из трех забегов на этой дистанции.

Кубок России. 2-й этап. Вершина Теи

Спринт (К)

Мужчины

1. Савелий Коростелев — 3.44,17

2. Сергей Ардашев — 0,57

3. Александр Большунов — 1,00

Женщины

1. Анастасия Фалеева — 3.58,24

2. Алена Баранова — 0,94

3. Вероника Степанова — 1,25

У болельщиков лыжных гонок появился повод для радости. К третьему соревновательному дню второго этапа у Кубка России наконец-то появилась трансляция. В спринтерских гонках классическим стилем зрители смогли увидеть, как побеждает 19-летний Савелий Коростелев и за что олимпийской чемпионке Веронике Степановой дали желтую карточку.

Местный телеканал выручил лыжников

Следить за лыжными гонками в начале сезона было тяжело. Обладатели телеправ Кубка России не нашли необходимых технических возможностей, чтобы организовать трансляцию в Вершине Теи, где проходят первые два этапа Кубка.

На помощь решил прийти проект «На лыжи». Сначала поставили камеры на старте и финише, а также человека, который комментировал происходящее. Получилось не очень. Гонки показывали в соцсетях проекта, но прямой эфир постоянно зависал, пропадали картинка и звук. Гонки с раздельным стартом на первом этапе вообще не стали транслировать.

Через полторы недели ситуация не сильно изменилась. Первые спринты показывали с камеры телефона человека на трассе, разделка — снова без эфира.

— Не обидно, что ты выигрываешь, а это почти никто не видит? — вопрос «СЭ» к победителю первых двух спринтов Савелию Коростелеву.

— Это не обидно. Все равно выходит в СМИ, и за дальнейшими разговорами уже как минимум народ знает. Мы все равно не можем повлиять на трансляции. Но вроде бы в субботней гонке постараются показать спринт с шести или даже с семи камер. Уже плюс нам.

И трансляция у классического спринта на втором этапе действительно была, благодаря телеканалу «Абакан 24». Камеры покрывали практически всю дистанцию. Были проблемы со звуком, но по ходу финалов их удавалось решить. Конечно, не было красивой графики и видеоповторов, но в остальном это уже можно было назвать трансляцией. Комментировал гонки Вячеслав Веденин — младший (сын двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Веденина). Правда, на этих соревнованиях он выступал также в качестве ассистента технического делегата, поэтому у микрофона иногда его подменяли представители проекта «На лыжи».

За трансляцией в интернете следило около пяти тысяч человек. Почти никто в этот раз не жаловался на качество. Было, наоборот, много слов благодарности, а в какой-то момент зрители уже забыли об этом и перешли к обсуждению других вопросов, например, кто круче: Клебо или Большунов. Но на Кубке России сейчас другой герой.

Большунов не убежал от Коростелева

Савелий Коростелев — главное открытие этого сезона. После классического спринта на втором этапе он только упрочил свое лидерство в общем зачете. Хотя 19-летний лыжник чуть не пролетел мимо четвертьфинала. В квалификации Коростелев упал на одном из участков, но сумел быстро подняться и занять в итоге 15-е место, позволяющее пройти дальше. Падение не показали, так как у пролога не было трансляции, но об этом сообщил комментатор гонок во время финалов.

До мужского финала прошли все, кого в нем ждали. Не стало удивлением и отсутствие в решающем забеге спринтера Глеба Ретивых. Призер чемпионатов мира явно испытывает проблемы на старте сезона. В коньковом спринте на этом этапе он остановился в четвертьфинале, в классическом — в полуфинале. Не все гладко у Александра Терентьева. Он регулярно доходит до финала, но до призов пока не дотягивается. В субботу он занял четвертое место.

Медали же разыграли Савелий Коростелев, Сергей Ардашев и Александр Большунов. Лыжники недолго шли одной группой со старта, пока в отрыв не решил уйти Большунов. Единственным, кто поддержал его темп, стал Савелий. Все дошло до финишных разборок, где явно больше сил осталось у Коростелева. В результате Сан Саныч бросил борьбу на последних метрах, а его еще обошел Ардашев.

После гонки лыжники поделились эмоциями, что попало в трансляцию. «Александр так сильно натянул, что было очень тяжело поддержать его темп», — говорил счастливый Коростелев. «Казалось, что силы покинули меня. Но почувствовал, что еще что-то есть, поэтому решил взорваться и потерпеть», — улыбался Ардашев.

Большунов же отказался от каких-либо слов и ушел во время группового экспресс-интервью. Эмоции трехкратного олимпийского чемпиона понять можно. За пять гонок сезона в его копилке только одно золото и две бронзы.

Главное, что на Кубке России есть интрига. На Кубке мира же без наших лыжников эта интрига умирает. В тех гонках, в которых выступает Йоханнес Клебо, побеждает Йоханнес Клебо, а в которых не хочет — кто-то другой из норвежцев. Особенно показательным стала разделка на 10 километров коньковым ходом на этапе в Лиллехаммере. Норвежские лыжники в этой гонке заняли девять мест в топ-10. Лишь британец Эндрю Масгрейв смог вклиниться в скандинавское лыжное море. Хотя он тоже тренируется и живет в Норвегии.

Степанова получила желтую карточку

Достаточно неожиданный победитель был в женских соревнованиях. До этого дня золото в спринтерских гонках разыгрывали между собой Наталья Непряева и Вероника Степанова. У обеих к третьей гонке было по золоту и серебру в спринте: Непряева выиграла классикой на первом этапе, Степанова — коньком на втором.

В этот раз Вероника рисковала вообще не дойти до финала. Квалификацию она прошла спокойно, заняв восьмое место. Но в четвертьфинале действовала не по правилам. На финише Степанова поменяла створ, закрыв коридор соперницам. Судьи посовещались и решили, что олимпийская чемпионка совершила неумышленный переход, поэтому ограничились письменным предупреждением, а не дисквалификацией. Полуфинал для нее тоже не сложился просто, но в решающий забег Вероника прошла лаки-лузером.

Лучшей в этот день была Анастасия Фалеева. В начале сезона подопечная Егора Сорина восстанавливалась после болезней, а сейчас, кажется, окрепла. Фалеева показала лучшее время в квалификации, а дальше не проиграла ни одного забега, в том числе финальный.

А действующая обладательница Кубка мира Наталья Непряева осталась за чертой призеров. Решающий забег она провела неидеально с тактической точки зрения. В финишном створе Наталья уперлась в спину Алены Барановой, которая после двух бронзовых медалей в спринтах взяла серебро.

После гонки призеры веселились на финише. Больше всех зажгла Баранова.

Фалеева: «Холодно, конечно. Но такая компания приятная, с которой хочется бегать больше».

Баранова: «У российских девушек появляется нововведение — тактическая борьба. Не бегут с самого старта, а играют в кошки-мышки».

Степанова: «У меня первая желтая карточка!»

Баранова: «Сделайте теплые туалеты на стадионе, пожалуйста. Очень холодно».

Второй этап Кубка России закроется гонками с раздельным стартом, которые пройдут 4 декабря. После лыжники переезжают в город Чусовой Пермского края. Третий этап пройдет с 10 по 13 декабря.