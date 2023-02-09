Финские лыжи похоронили за плинтусом. Что было до того, как ВАДА полюбило Россию?

Первый масштабный допинг-скандал случился на чемпионате мира 2001 года по лыжным гонкам в Лахти.

Сложно сказать, войдет ли в историю предстоящий чемпионат мира по лыжным видам спорта в словенской Планице. Зато ЧМ-2001 в мировом спорте не забудут никогда — в финском Лахти разразился первый громкий и массовый скандал эпохи ВАДА. Тогда сразу шесть звездных финских лыжников во главе с Микой Мюллюлой, Харри Кирвисниеми и Вирпи Куйтунен был пойманы на использование запрещенного препарата HES (гидроксиэтилкрахмал), призванного скрыть следы печально знаменитого ЭПО (эритропоэтина). От того мощнейшего удара финский лыжный спорт толком не оправился, пожалуй, до сих пор.

Финны не ждали дома серьезных допинг-проверок

Всемирное антидопинговое агентство было создано в конце 1999 года с целью очищения спорта от допинга. Так что в феврале 2001 года активная деятельность ВАДА, по сути, только начиналась. И финны со своей допинговой программой на уровне федерации лыжного спорта страны и тренерского штаба явно недооценили эту угрозу. Они наивно полагали, что на домашнем чемпионате мира будут надежно защищены от серьезных проверок, и ради результатов пустились во все тяжкие, особо не опасаясь проблем с антидопингом.

На рубеже веков финская сборная была одной из трех топ-сборных, наряду с Норвегией и Россией. Главной суперзвездой считался Мюллюла. На чемпионате мира 1999 года в австрийском Рамзау Мика выиграл три золотые медали (на дистанциях 10 и 50 км классическим стилем и 30 км свободным стилем), а также стал вторым по итогам гонки преследования (10 км классикой + 15 км свободным стилем). Причем среди тех, кого тогда уверенно опередил финн, был и легендарный норвежец Бьорн Дэли. Но к чемпионату мира в Лахти на пик формы внезапно вышли и другие финские лыжники — Яри Изометса и Янне Иммонен. Вторую молодость переживал даже 42-летний ветеран Харри Кирвисниеми, а у женщин Вирпи Куйтунен и Милла Яухо начали составлять серьезную конкуренцию практически непобедимым на тот момент россиянкам.

Мика Мюллюла. Фото Getty Images

Старт домашнего чемпионата мира получился для финнов в лыжных гонках просто потрясающим, даже с учетом «вылета» внезапно и подозрительно захворавшего Мюллюлы. Изометса стал серебряным призером в комбинированной гонке преследования у мужчин, а Куйтунен и вовсе в этой дисциплине выиграла золото, опередив россиянок Ларису Лазутину и Ольгу Данилову.

Причем даже положительный допинг-тест на допинг Изометсы в разгар соревнований не сильно расстроил финнов. Так, сам Яри на пресс-конференции оправдал применение HES желанием снизить уровень гемоглобина в крови, чтобы уложиться в необходимые лимиты для допуска к гонке. При этом Изометса уверял, что на спортивные результаты этот препарат никак не влияет. «По моим понятиям, я не сделал ничего предрассудительного», — отметил тогда он. Старший тренер сборной Финляндии Карри-Пека Киро также не стал особо критиковать гонщика. Правда, заявил, что, само собой, не знал о его самодеятельности.

Мюллюла не дожил до суда

После этого финны с финишером Мюллюлой выиграли золото в мужской эстафете, а женская сборная стала второй за россиянками. Кроме того, победный дубль в женском спринте сделали Пирьо Маннинен и Кати Сундквист. Но в последний день чемпионата грянул гром — положительный результат на HES показала допинг-проба Иммонена. Мало того, массовое тестирование финской сборной через несколько дней подтвердило наличие допинга у Мюллюлы, Кирвисниеми, Куйтунен и Яухо. У финнов отняли эстафетные награды, пойманные финские лыжники и их тренеры были дисквалифицированы (Кюро и вовсе пожизненно, хотя через 15 лет его простили), однако Куйтунен золото все же оставили.

Мика Мюллюла. Фото Getty Images

Кстати, только Вирпи (в замужестве Сарасвуо) смогла после отбытия дисквалификации вернуться на топ-уровень, выиграть пять золотых медалей чемпионатов мира (2007 и 2009 годы) и две награды Олимпиад, остальные проштрафившиеся финны этого сделать не смогли. Причем шлейф допинговых расследований преследовал их еще очень долго. Так, в середине прошлого десятилетия на судебном процессе против Кирвисниеми, Изометсы и Иммонена их наставник Кюро рассказал, что финские лыжники использовали ЭПО с 1993 года. Но наиболее трагично сложилась судьба самого звездного финского лыжника. Мюллюла не дожил до судебных разбирательств — олимпийский чемпион 1998 года скончался в 2011 году в 41 год.

Тот допинговый скандал нанес чудовищный удар по финским лыжным гонкам, которые, по сути, не оправились до сих пор. Исключением можно назвать, пожалуй, только трехкратного олимпийского чемпиона Ииво Нисканена. Без медалей на крупных стартах не остались его сеста Кертту Нисканен и Криста Пармакоски, однако звездами они так и не стали.