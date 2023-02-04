«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?

Олимпиада в Париже может стать последней в истории, если спорт срочно не отгородится от политики.

10 февраля около 40 министров спорта западных государств планируют провести саммит в Великобритании, на котором обсудят совместные действия на случай допуска российских и белорусских атлетов на Олимпиаду в Париже. Ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук озвучивал идею бойкота главных соревнований 2024 года. Данное предложение поддержали на Украине и в странах Прибалтики. Кто еще может войти в антироссийскую коалицию? Насколько весомое давление она может оказать на МОК? И почему мировой спорт вообще оказался на пороге нового глобального раскола?

Неконструктивная коалиция

Прежде всего надо понимать, что мастера недомолвок из МОК никаких обещаний пустить россиян и белорусов в Париж еще не давали. В последнем пресс-релизе международного комитета говорится, что «решение по данному вопросу пока не принято». Однако лидер олимпийского движения Томас Бах предлагает подумать о возвращении наших атлетов на мировую арену в нейтральном статусе и признал дискриминацией запрет на их выступления, действующий с 28 февраля 2022 года. Многие восприняли эти слова как первый шаг к приглашению спортсменов из РФ в Париж-2024, благо власти этого города давно выступают за участие в Играх всех без ограничений.

Идею возвращения поддержали все континентальные олимпийские советы, а также национальные комитеты из стран, которые сложно заподозрить в политических симпатиях к России. Например — Австралии, США и Канады. Однако не все в восторге от нового поворота в политике МОК. Против ослабления санкций ожидаемо выступили украинцы, но их позицию Бах уже назвал «неконструктивной». Среди прочих оппонентов наибольшую активность проявляют тот самый Бортничук и руководитель Олимпийского комитета Дании Ханс Наторп. Именно они начали грозить бойкотом Игр и принялись формировать для этого коалицию.

— У нас жесткая позиция против участия представителей России и Белоруссии в Олимпиаде, — приводит слова поляка РИА «Новости». — Я бы дал МОК время на саморефлексию, еще не прижимая к стене. У нас есть возможность для этого, ведь Игры пройдут в середине следующего года. Вместо того чтобы сразу унижать партнеров, сначала стоит дать шанс исправиться.

Камиль Бортничук. Фото Reuters

Инструмент давления

Ранее Бортничук требовал от МОК исключить Россию из своих рядов — эту петицию поддержали правительства 25 государств ЕС (за исключением Болгарии и Венгрии), а также руководители Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии, Кореи, Японии, Норвегии и Канады. Наторп делал антироссийские заявления от имени Совета северных стран — Швеции, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Гренландии, Фарерских и Аландских островов. Надо полагать, что именно эти силы примут участие и в саммите 10 февраля. Хотя НОК Чехии уже заявил, что не поддерживает идею бойкота. И в целом не стоит ставить знак равенства между позицией министров из западного блока и спортивной общественностью данных стран.

Однако бойкот тем не менее обсуждается очень серьезно. И его потенциальные организаторы не скрывают, что используют такой инструмент для давления на МОК с целью принудить эту организацию занять в политическом конфликте определенную сторону. В связи с этим возникает вопрос: как получилось, что международный комитет в принципе превратился в потенциального участника межгосударственных конфликтов? Ведь даже в самые мрачные времена холодной войны спорт оставался нейтральным и успешно отражал попытки втянуть его в геополитические разборки.

Конечно, случались истории с недопуском спортсменов из Германии и Австрии на Игры после Первой и Второй мировых войн. Но тогда имелись трудности с НОК этих стран, и со времен последнего подобного инцидента прошло уже более семи десятилетий. А вот во времена знаменитых бойкотов 1970-х и 1980-х годов инициативы о пропуске Олимпиад исходили исключительно от национальных правительств. МОК тогда никого не отстранял. Более того, в 1962-м международный комитет дисквалифицировал Индонезию за то, что страна по далеким от спорта мотивам не допустила на Азиатские игры делегации Тайваня и Израиля.

Политическое отстранение на Олимпиадах до сих пор имело место только в отношении атлетов из ЮАР и Югославии, но это произошло в рамках санкций ООН и не исключало выступления представителей этих государств в нейтральном статусе. Более того, чтобы в будущем обезвредить бойкоты как способ давления на МОК, было принято жесткое решение: любая страна, пропустившая Игры, автоматически получает дисквалификацию на восемь лет.

Фото AFP

Монополия на общечеловеческие ценности

То есть сейчас, при некоем идеальном раскладе, МОК должен сказать правительствам Польши, Украины, Латвии, Литвы и Эстонии: «Хотите бойкота? Получите бан на две ближайшие Олимпиады». Увы, решения Баха и его соратников, принятые в феврале 2022 года, показали, что олимпийское движение готово прогнуться, если на него надавить посильнее. Сейчас шантаж бойкотами получил красивое наименование «угроза целостности спорта». А события на Украине спортивные чиновники называют не двусторонним конфликтом, а попранием неких олимпийских ценностей. Получается, что США, вторгшись в Ирак в 2003 году, или Израиль, аннексировавший Голанские высоты в 1981-м, или Эфиопия, пославшая войска в Сомали в 1996-м, никаких неоднозначных действий с точки зрения МОК не совершили. А вот нынешняя ситуация точно требует вмешательства «властителей пяти колец».

Здесь приходится констатировать, что политизация МОК началась не в прошлом году, а в тот момент, когда олимпийское движение принялось смешивать собственные идеалы с некими «общечеловеческими ценностями», которые агрессивно продвигают западные правозащитные организации. Апогеем этого процесса стала корректировка статьи 50 хартии МОК, запрещавшей любые политические акции на Олимпиадах. В 2021 году было решено, что «хорошая агитация» на Играх позволительна. В первую очередь имелись в виду акции сторонников BLM и ЛГБТ. И это несмотря на то, что в огромном количестве стран мира, к примеру, сторонники однополой любви преследуются в уголовном порядке.

Трагедия правозащитников и спортивных общественников в западных странах в том, что они почему-то считают свои ценности и убеждения общегуманитарными. А тех, кто их не разделяет, — недостаточно развитыми или вообще — врагами рода человеческого. В истории со спортивными санкциями против России и Белоруссии четко видно, что этот вопрос считают неактуальным в большинстве стран Азии, Африки и Латинской Америки. Тем не менее западный блок не просто настаивает на своем мнении, а готов ради него разрушить олимпийское движение.

Томас Бах. Фото Reuters

Как известно, срок полномочий Баха заканчивается в 2025 году, немец возглавлял МОК с 2013 года — как раз весь период нынешнего геополитического обострения. К Томасу много претензий с разных сторон. Тем не менее ему до сих пор удавалось удержать олимпийское движение от раскола. Через два года Баху придется уйти, и если его место займет более радикальный западный чиновник (например, нынешний глава World Athletics — британец Себастьян Коэ), то политические разногласия вокруг МОК могут стать катастрофическими. И тогда Олимпиада-2024 вполне может оказаться последней в современной истории. По крайней мере в том виде, к которому все привыкли за последние 75 лет.