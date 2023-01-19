«После финиша Каминский сказал «А ты боялась». Куклина снова «шатает» подиум

Лариса выиграла спринт на Кубке Содружества.

Биатлон. Кубок Содружества. 4-й этап. Раубичи

Спринт, женщины

1. Лариса Куклина (Россия) — 21.09,6 (0)

2. Наталия Шевченко (Россия) — 8,6 (1)

3. Анастасия Шевченко (Россия) — 23,8 (0)

В Раубичах женским спринтом открылся четвертый этап Кубка Содружества по биатлону. В первой гонке на белоруской земле россиянки оккупировали весь подиум, однако желтая майка лидера уплыла белоруской биатлонистке.

Две Шевченко на подиуме

Обостряется борьба за первое место Кубка Содружества. Перед этапом в Раубичах лидировала россиянка Наталья Гербулова, опережаю Динару Алимбекову на 17 очков. Чтобы не потерять желтую майку, Гербуловой нужно было сильно не проиграть по позициям своей белорусской сопернице в спринте.

Наталья, как и Динара, пропускала этап Кубка России в Рыбинске. Однако если Алимбекова, которая с нового года выступает под двойной фамилией Алимбекова-Смольская, целенаправленно готовилась к этапу в Раубичах, то Гербулова больше восстанавливалась после болезни. Похоже, пока до конца она не восстановилась. Наталья финишировала 14-й с тремя промахами, Динара — четвертой с двумя, захватив лидерство в общем зачете.

Наталья Гербулова. СБР

Одним из удивительных итогов стали две Шевченко на подиуме. Для Анастасии это уже не первая медаль в биатлоне, а для жены ее брата Наталии — дебютная.

— Это непередаваемые эмоции, — говорит Анастасия Шевченко. — За нее даже больше, чем за себя. Потому что это первый ее пьедестал на таком уровне. И вообще первый пьедестал в личной гонке в биатлоне. Рада, что мы стоим вместе, рядом.

Бывшая лыжница Наталия Шевченко сама не ожидала, что успех в новом для себя виде спорта придет так скоро:

— Очень быстро у меня все складывается, надеюсь, что дальше будет лучше.

— Эта серебряная медаль убедила, что не зря пришли в биатлон?

— Да. Я это давно поняла. Просто нужно было время, чтобы показать себя.

Наталия и Анастасия Шевченко. Telegram-канал Анастасии Шевченко

Вторая молодость Куклиной

Главной же героиней спринта в Раубичах стала Лариса Куклина. Подготовку к сезону она начинала в группе Артема Истомина, но осенью перешла в мужскую команду Юрия Каминского. В декабре у Ларисы не все получалось, а 2023-й принес уже вторую победу подряд — на этапе Кубка России в Рыбинске она выиграла золото в суперспринте. Комментируя ее победу, Каминский в разговоре с «СЭ» вспомнил цитату из советского фильма «Миг удачи».

— Вы не ожидали, что Лариса победит в суперспринте в Рыбинске. Насколько сейчас удивлены ее первому месту в спринте в Раубичах?

— Я недавно пересматривал фильм «Миг удачи». Там Визбор играет тренера по горным лыжам. Классные слова он там произнес: «Что такое победа? Миг удачи. Трудна не победа, труден путь к ней. Тот, кто прошел достойно, тот настоящий спортсмен. Дальше немножко везения — и победа в кармане». Почти дословно говорю. Так оно сейчас и произошло. Немножко подвезло. В спринте она порадовала и ходом. Неплохой последний круг был.

— Не пожалели, что взяли ее в свою мужскую группу?

— Я и не жалел особо.

— Почему сейчас разбегается? В декабре стрельбы такой не было.

— Почему же? Она нули стреляла. Это не в первый раз. Уверенность, наверное, немножко лучше форма, немножко лучше взаимодействие стало. Такие мелочи потихонечку собираются. Это позволяет лучше проявлять себя в лыжной и стрелковой части, — сказал Каминский «СЭ».

Лариса Куклина. Фото Global Look Press

Сама Лариса тоже рада сотрудничеству с Каминским. Куклина особенно отмечает, как Юрий Михайлович нашел взаимопонимание не только с ней, но и с ее мужем и личным тренером Михаилом.

— Вторая победа в сезоне. Поздравляю!

— На Кубке Содружества — первая. Вообще получается, что новый год для меня удачно складывается.

— В чем причина удачного выступления?

— Мы обговаривали с Юрием Михайловичем то, что я переболела по осени ковидом. Плюс летом была затяжная травма ноги, которая не давала полноценно тренироваться. Приходилось через боль выходить. Возможно, сейчас постепенно отходит та болезнь, возвращается форма. Плюс то, что с Юрием Михайловичем мы ведем постоянный диалог: спортсмен — тренер. Это было всегда очень важно в подготовке. Возможно, это тоже играет большую роль.

— Насколько понимаю, стрельба появляется своя?

— Да. Безусловно, в спринте я в первую очередь рада стрельбе.

— Как думаете, почему сегодня при благоприятном ветре спортсменки допускали промахи?

— Здесь коварство только в том, что если брать лежку, то тяжело сориентироваться по флажкам. Потому что они мокрые и не показывают тот порыв ветра, который есть на самом деле.

— Леонид Гурьев сказал, что с Каминским вы обрели вторую молодость. Какие впечатления от работы с мужским наставником?

— Сейчас, конечно, только положительные эмоции. У меня постоянно с ним на связи мой личный тренер и муж Михаил Куклин. Мне нравится то, что есть постоянный диалог: тренер — спортсмен. Плюс личный тренер знает меня очень хорошо. Всегда помогает сделать какие-то коррективы либо что-то рассказать. Мне нравится, что Юрий Михайлович всегда прислушивается в первую очередь к состоянию спортсмена.

— Что Юрий Михайлович сказал после финиша?

— Просто перед стартом мы обговаривали, что у меня непонятное мышечное состояние. Побоялась, что будет тяжело бежаться. После финиша он обнял и сказал: «А ты боялась». На самом деле я не боялась, просто в голове пыталась разложить гонку по состоянию.

— Группа Каминского провела большой сбор на Семинском перевале. Почему вы решили уехать с него пораньше и стартовать в Рыбинске?

— Потому что в этом сезоне хотела попробовать пробежать все старты, которые предложены в нашем календарном плане. Это чисто мое желание. Оттого что не получалось до Нового года, не было практически таких стартов, в которых могла бы себя порадовать. Думала, что через старты буду набирать форму.

— Нравится календарь этого сезона?

— Конечно, он очень тяжелый, сложный. Даже на Кубках мира такого не делают. На переезд дается два-три дня. В этом компоненте тяжело. Если кто-то из нас в этом сезоне выдержит все гонки, я пожму руку. Это, безусловно, будет какой-то подвиг.

— Готовы этот подвиг совершить?

— На данный момент — да.

— Следите ли сейчас за Кубком мира?

— Безусловно, слежу, смотрю. В этом сезоне меня очень радует Лиза Витоцци. Конечно, это женщина, у которой можно поучиться в техническом плане.

— У вас муж иногда в соцсетях пишет такие фразы: «Лара что там? Шатает подиум?» Как на это реагируете?

— У меня муж — юморист. Я люблю его за это. Мне нравятся такие люди. Это то, что поднимает настроение.