Большунов начинает свой чемпионат мира. Лучшие российские лыжники заочно бросят вызов норвежцам

В Малиновке на этой неделе стартуют «Чемпионские высоты».

Наш лыжный ответ чемпионату мира стартует синхронно с чемпионатом мира — в Малиновке (Архангельская область) с 23 февраля по 5 марта олимпийские чемпионы Пекина Александр Большунов, Наталья Непряева, Сергей Устюгов и другие разыграют награды «Чемпионских высот». Примечательно, что медальная лыжная программа альтернативного чемпионата мира в Малиновке полностью повторяет программу ЧМ-2023 в Планице, куда россиян не допустили.

Наш ответ чемпионату мира

Изначально «Чемпионские высоты» планировалось провести в Сочи, но организовать там соревнования не получилось. Поэтому уже прошлой осенью была найдена замена — лыжный центр «Малиновка» в деревне Кононовской Устьянского округа. Причем трассы, проходящие через хвойный лес, вполне соответствуют уровню предстоящего мероприятия — они имеют сертификацию FIS (Международной федерации лыжных видов спорта) и весьма интересны с точки зрения рельефа. Особенно коньковая «пятерка» с уникальным подъемом почти на самый верх горнолыжного склона. Чем не наш Альпе Чермис, где обычно завершается многодневка «Тур де Ски»?

Кстати, ведущие российские лыжники уже довольно давно и хорошо знакомы с этими трассами, национальная команда проводит в Малиновке сборы, а спортсмены уже привыкли к перепадам высот. Но столь масштабных мероприятий здесь раньше все же не проводилось.

vk.com/championship_ust

В общей сложности планируется участие в «Чемпионских высотах» около 450 лыжников, которые разбиты на команды, представляющие регионы России и Белоруссию. Так что с учетом белорусов, также не допущенных к ЧМ, соревнования будут носить международный статус. В каждой из команд может быть не больше 20 спортсменов — по 10 мужчин и 10 женщин. На протяжении всего нынешнего сезона многие лыжники давали понять, что планируют выйти на пик формы как раз к «Чемпионским высотам». Поэтому в каждой гонке ожидается нешуточная борьба.

Конкуренция в российских лыжах сейчас настолько высока, что еще большой вопрос, в Малиновке или Планице состав участников будет более сильным. Особенно это касается мужских лыжных гонок, где даже трехкратный олимпийский чемпион Большунов не может чувствовать себя вольготно. Да, Александр был хорош на этапах Кубка России, но на сборах в Сочи перед «Чемпионскими высотами» он, как и Денис Спицов с Артемом Мальцевым, приболел, пропустив около недели тренировок. Что, впрочем, не помешало ему выиграть «Лыжню России».

В Малиновку Большунов в составе сборной Архангельской области приехал больше недели назад. Так что на «Чемпионских высотах» он будет выступать, можно сказать, на правах одного из хозяев. Как и Наталья Непряева с Александром Терентьевым, также представляющие Архангельскую область.

vk.com/championship_ust

Сравнение с Клебо

Пока планируется, что Большунов, Непряева, Устюгов и другие члены сборной России по лыжным гонкам побегут всю программу, в том числе и из-за солидных призовых (150 тысяч рублей за победу, 120 тысяч за второе место, 90 тысяч за третье и далее до 10 тысяч за десятое). Хотя, конечно, никакой обязаловки нет, возможны пропуски лидерами российских лыж каких-то стартов в зависимости от самочувствия. Многие предвкушают новые горячие сражения между Большуновым и Устюговым, все помнят их перепалки во время этапов Кубка России и даже столкновение в спринте на этапе в Красногорске. Но и другие опытные ребята, а также 19-летний вундеркинд Савелий Коростелев вполне способны вмешаться в сражения за награды, в том числе и за золото. Напомним, что в этом году сын призера Олимпийских игр Натальи Коростелевой уже обыгрывал Большунова.

У женщин конкуренцию Непряевой наверняка составит, особенно в коньковых и коротких гонках, еще одна олимпийская чемпионка Вероника Степанова. Любопытно будет понаблюдать за возвращением к соревновательной практике подруги Непряевой и Степановой по золотому олимпийскому квартету Юлии Ступак. Напомним, что в начале февраля тренировки Ступак в Италии вызвали международный скандал. Но сейчас лыжница уже в Малиновке, правда, по словам тренера сборной Юрия Бородавко, точно не побежит всю программу «Чемпионских высот».

Добавим, что на соревнованиях в Архангельской области будет разыграно 12 комплектов наград, причем строго в даты аналогичных гонок на чемпионате мира. Все старты в Малиновке будут начинаться лишь на несколько часов раньше, чем в Планице. Конечно, в отличие от легкой атлетики или плавания, сравнивать результаты на трассах разного рельефа и в разных погодных условиях некорректно, но все равно заочное сражение россиян с норвежцами, а Большунова с Йоханнесом Клебо наверняка будет иметь место.

Расписание «Чемпионских высот» (Малиновка) и чемпионата мира (Планица)

22 февраля

Женщины. 5 км, свободный стиль. Квалификация. 14.00 (чемпионат мира).

Мужчины. 10 км, свободный стиль. Квалификация. 15.30 (чемпионат мира)

23 февраля

Женщины. Мужчины. Спринт, классический стиль

Квалификация. 10.00 («Чемпионские высоты»), 14.00 (чемпионат мира)

Финальная часть. 12.30 («Чемпионские высоты»), 16.30 (чемпионат мира)

24 февраля

Мужчины. Скиатлон. 11.00 («Чемпионские высоты»), 17.30 (чемпионат мира)

25 февраля

Женщины. Скиатлон. 11.00 («Чемпионские высоты»), 16.00 (чемпионат мира)

26 февраля

Женщины. Мужчины. Командный спринт, свободный стиль

Квалификация. 11.00 («Чемпионские высоты»), 13.30 (чемпионат мира)

Финальная часть. 13.30 («Чемпионские высоты»), 15.30 (чемпионат мира)

28 февраля

Женщины. 10 км, раздельный старт, свободный стиль. 11.00 («Чемпионские высоты»), 14.30 (чемпионат мира)

1 марта

Мужчины. 15 км, раздельный старт, свободный стиль. 11.00 («Чемпионские высоты»), 14.30 (чемпионат мира)

2 марта

Женщины. Эстафета. 11.00 («Чемпионские высоты»), 14.30 (чемпионат мира)

3 марта

Мужчины. Эстафета. 11.00 («Чемпионские высоты»), 14.30 (чемпионат мира)

4 марта

Женщины. 30 км, масс-старт, классический стиль. 11.00 («Чемпионские высоты»), 14.00 (чемпионат мира)

5 марта

Мужчины. 50 км, масс-старт, классический стиль. 11.00 («Чемпионские высоты»), 14.00 (чемпионат мира)

Время начало гонок московское.