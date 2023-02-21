FIS показала Непряеву и Большунова в проморолике к чемпионату мира. И теперь сожалеет об этом

Появление в промоматериалах отстраненных россиян в федерации считают ошибкой.

На фоне того, что Международный олимпийский комитет готовит дорожную карту по возвращению россиян на зарубежные старты, появление наших лыжников в проморолике к чемпионату мира стало приятным событием. За последнее время такие жесты со стороны организаторов соревнований уже были. Так, оргкомитет Олимпийских игр-2026 использовал для оформления раздела сайта о фигурном катании фотографию Евгении Медведевой. Но оказалось, что российских лыжников в видеоролик включили случайно. И FIS даже сожалеет о случившемся. Как так получилось?

Ролик

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) включила россиян Александра Большунова и Наталью Непряеву в видеоролик на YouTube-канале организации, посвященный предстоящему чемпионату мира. Турнир пройдет в словенской Планице с 21 февраля по 5 марта. В ролике есть несколько кадров с участием Большунова, который ведет борьбу с норвежцем Йоханнесом Клебо, а Непряева — с финкой Анне Кюлленен. Все бы ничего, но россияне не допущены к участию. Наши спортсмены по-прежнему отстранены от международных стартов под эгидой FIS из-за ситуации на Украине.

В комментариях к видео многие положительно отреагировали на то, что россияне присутствовали в отдельных кадрах. И даже поприветствовали участие наших спортсменов.

«Правильно, Непряева и Большунова должны принять участие в чемпионате».

«Россия вернулась! Я из Финляндии, но я очень хочу, чтобы вы вернулись. Боже, храни Россию».

«Без участия России это не чемпионат мира. Я канадец».

«Большунов — король лыж».

«Большунов должен участвовать».

Александр Большунов. Фото Global Look Press

Сожаления

Несмотря на то что многие позитивно восприняли кадры с участием российских лыжников, оказалось, что их включение в ролик было случайным. И FIS даже сожалеет о том, что Большунов и Непряева появились на видео. А пресс-атташе федерации Сюнне Дюрхауг даже принесла извинения.

«На самом деле это моя ошибка. Этого бы не случилось, но когда видео вышло, его уже поздно было менять. Туда вошли лишь небольшие эпизоды, но мы бы их не включили. Сожалею ли я? Да, эти кадры не должны были войти в видео», — приводит Дюрхауг Aftonbladet.

Тем не менее ролик менять не стали — кадры с нашими спортсменами решили не вырезать. Но некоторые комментарии представители FIS, судя по постам некоторых пользователей, все же почистили.

«Клоуны FIS, удаляют сообщения с правдой. Настоящая свобода, настоящая политика», — возмущаются болельщики.

Наталья Непряева. Фото Global Look Press

Отстранение

Поэтому все надежды на возвращение российских спортсменов уже на предстоящем чемпионате мира были тщетными. Александр Большунов не примет участия в соревнованиях даже несмотря на персональную квоту. Дело в том, что россиянин — действующий чемпион мира в скиатлоне.

А в лыжных гонках есть правило, согласно которому победители прошлогоднего розыгрыша участвуют в следующем турнире вне национальной квоты. Но никаких исключений для гели сделано не будет. Что касается заработанной Александром квоты — решение по ней будет принято позднее.

«В решении Совета FIS, принятом в октябре, говорится, что спортсмены из России и Белоруссии не должны участвовать в соревнованиях под эгидой FIS, и это решение останется неизменным до дальнейшего уведомления от Совета. Мы рассмотрим ситуацию со спортсменами, их статус и FIS-пункты (и места для действующих чемпионов) по окончании сезона», — ответили «Чемпионату» в международной федерации.

В общем, дальнейшая судьба наших спортсменов в международных лыжах будет решена в ходе совета FIS. Но текущее настроение федерации относительно россиян, похоже, не самое оптимистичное. Но возможно, наши лыжники смогут дать чиновникам достойный ответ во время стартов в Малиновке, которые пройдут параллельно чемпионату мира.