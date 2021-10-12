Бородавко рассказал, почему лыжники сборной России до начала ноября не занимаются на снегу

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, почему российские лыжники до начала ноября не занимаются на снегу.

«Перед стартом сезона есть два места, где можно найти снег: на леднике на высоте и в туннеле. Мы дважды пробовали тренировки в туннеле, и оба раза после этого заболела половина команды. На высоте опасно и сложно. Только медленные движения, да и те в борьбе с ветром. Это не лыжные гонки, а ходьба на лыжах», — цитирует Бородавко Daily Skier.

27 октября спортсмены отправятся в финский Муонио, где проведут первый снежный сбор.