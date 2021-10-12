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Бородавко рассказал, почему лыжники сборной России до начала ноября не занимаются на снегу

Юрий Бородавко рассказал, почему российские лыжники отказались от тренировок на снегу до начала ноября
12 октября, 14:16
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, почему российские лыжники до начала ноября не занимаются на снегу.

«Перед стартом сезона есть два места, где можно найти снег: на леднике на высоте и в туннеле. Мы дважды пробовали тренировки в туннеле, и оба раза после этого заболела половина команды. На высоте опасно и сложно. Только медленные движения, да и те в борьбе с ветром. Это не лыжные гонки, а ходьба на лыжах», — цитирует Бородавко Daily Skier.

27 октября спортсмены отправятся в финский Муонио, где проведут первый снежный сбор.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22 начнется 26 ноября в финской Руке. Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://dailyskier.com/2021/10/11/bolshunov-does-not-do-any-snow-skiing-till-november-we-asked-his-coach-why/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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