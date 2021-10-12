Лыжница Бьорген рассказала о положительном допинг-тесте на чемпионате мира 2017 года

Норвежская лыжница Марит Бьорген в биографической книге высказалась о том, что ее допинг-тест в 2017 году дал положительный результат.

На чемпионате мира 2017 года Бьорген завоевала четыре золотые медали. После турнира антидопинговая лаборатория в Лахти нашла отклонения в пробе, сданной после победы в марафоне.

«После этого звонка у меня от ужаса сжался желудок. После допинговых историй с Мартином Сундбю и Терезой Йохауг я не могла представить, что это произойдет со мной. Я даже не думала, что такое может случиться. Если бы у меня была информация об этом препарате заранее, то мы могли бы лучше справиться с этой ситуацией», — рассказала лыжница.

В анализе мочи спортсменки было найдено запрещенное вещество — 19-норандростерон. Высокая концентрация вещества в пробе была вызвана применением препарата Primolut-N, который Бьорген использовала для коррекции менструального цикла.