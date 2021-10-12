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«Жалкие лицемеры». Губерниев высказался о положительном допинг-тесте Бьорген на чемпионате мира 2017 года

12 октября, 15:40
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал признание норвежской лыжницы Марит Бьорген о том, что ее допинг-тест в 2017 году дал положительный результат.

«Какие же они все жалкие вруны и лицемеры. Тьфу. К ним ко всем все попало случайно. Вы не понимаете, это другое», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Бьорген, которая на чемпионате мира 2017 года завоевала четыре золотые медали, в своей биографической книге рассказала, что после турнира антидопинговая лаборатория в Лахти нашла отклонения в пробе, сданной после победы в марафоне.

В анализе мочи спортсменки было найдено запрещенное вещество — 19-норандростерон. Лыжница объяснила, что высокая концентрация вещества в пробе была вызвана применением препарата Primolut-N, который она использовала для коррекции менструального цикла.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/2992

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Екатерина Савостина все материалы автора
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