«Жалкие лицемеры». Губерниев высказался о положительном допинг-тесте Бьорген на чемпионате мира 2017 года

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал признание норвежской лыжницы Марит Бьорген о том, что ее допинг-тест в 2017 году дал положительный результат.

«Какие же они все жалкие вруны и лицемеры. Тьфу. К ним ко всем все попало случайно. Вы не понимаете, это другое», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Бьорген, которая на чемпионате мира 2017 года завоевала четыре золотые медали, в своей биографической книге рассказала, что после турнира антидопинговая лаборатория в Лахти нашла отклонения в пробе, сданной после победы в марафоне.

В анализе мочи спортсменки было найдено запрещенное вещество — 19-норандростерон. Лыжница объяснила, что высокая концентрация вещества в пробе была вызвана применением препарата Primolut-N, который она использовала для коррекции менструального цикла.