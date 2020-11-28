Норвежка Тереза Йохауг стала побдительницей женской гонки с раздельного старта на первом этапе Кубка мира в финском городе Рука.

Второе и третье места заняли шведки Фрида Карлссон и Эбба Андерссон соответственно.

Россиянкам чуть-чуть не хватило, чтобы попасть на пьедестал. Татьяна Сорина показала четвертый результат, Наталья Непряева стала пятой.

Лыжные гонки

Рука (Финляндия)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальная гонка, 10 км (К)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 25,01

2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 21,8

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 26,0

4. Татьяна Сорина (Россия) — 26,1

5. Наталья Непряева (Россия) — 30,3

6. Кертту Нисканен (Финляндия) — 44,9...

26. Юлия Ступак (Россия) — 1.33,8

28. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.35,7

32. Алиса Жамбалова (Россия) — 1.43,6

41. Кристина Мацокина (Россия) — 2.05,1

46. Екатерина Смирнова (Россия) — 2.20,4