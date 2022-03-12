Йохауг выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Фалуне

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла индивидуальную гонку на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне.

Второй результат показала Юнна Сундлинг из Швеции, третье место заняла американка Джессика Диггинс.

Ранее состоялась мужская индивидуальная гонка на 15 км, в которой победу одержал норвежец Дидрик Тонсет.

Напомним, что сборная России отстранена от участия в соревнованиях.

Лыжные гонки

Фалун (Швеция)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальная гонка, 10 км (С)

Финал

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 22.34,4

2. Юнна Сундлинг (Швеция) — отставание 35,9

3. Джессика Диггинс (США) — 36,3

4. Криста Пармакоски (Финляндия) — 38,2

5. Хейди Венг (Норвегия) — 42,7

6. Эбба Андерссон (Швеция) — 42,9