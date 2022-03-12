Йохауг выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Фалуне
Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла индивидуальную гонку на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне.
Второй результат показала Юнна Сундлинг из Швеции, третье место заняла американка Джессика Диггинс.
Ранее состоялась мужская индивидуальная гонка на 15 км, в которой победу одержал норвежец Дидрик Тонсет.
Напомним, что сборная России отстранена от участия в соревнованиях.
Лыжные гонки
Фалун (Швеция)
Кубок мира
Женщины
Индивидуальная гонка, 10 км (С)
Финал
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 22.34,4
2. Юнна Сундлинг (Швеция) — отставание 35,9
3. Джессика Диггинс (США) — 36,3
4. Криста Пармакоски (Финляндия) — 38,2
5. Хейди Венг (Норвегия) — 42,7
6. Эбба Андерссон (Швеция) — 42,9
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