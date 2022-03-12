FIS поздравила Непряеву с победой в общем зачете Кубка мира

Международная федерация лыжного спорта (FIS) поздравила россиянку Наталью Непряеву с победой в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.

«Наталья наконец-то выиграла большой Хрустальный глобус Кубка мира по лыжным гонкам. Мы с нетерпением ждем, когда вы, выдающаяся спортсменка, получите свою награду в доказательство ваших достижений. Поздравляем, Наталья», — говорится в сообщении FIS в Twitter.

Напомним, что FIS лишила Россию права на проведение Финала Кубка мира в Тюмени, а также не допустила российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации.

26-летняя Непряева является олимпийской чемпионкой Пекина в эстафете, серебряным призером в скиатлоне и бронзовым — в командном спринте. Кроме того, она — бронзовый призер Пхенчхана-2018 в эстафете и победительница многодневки «Тур де Ски».