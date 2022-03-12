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Сегодня, 14:49

Юлия Ступак прокомментировала ситуацию с отстранением российских спортсменов от международных турниров

Виктория Кравченко
Юлия Ступак.
Фото Twitter

Российская лыжница Юлия Ступак поделилась мнением по поводу отстранения российских лыжников от международных турниров.

«Мне есть, что сказать сейчас. Основная моя мысль — спорт должен объединять. Внутри нашего вида спорта, как и в любом другом, должна быть классная атмосфера. И самые сильные лыжники мира должны соревноваться вместе», — написала Ступак в Instagram.

Российским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях из-за конфликта России и Украины.

Юлия Ступак (Белорукова)
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