Юлия Ступак прокомментировала ситуацию с отстранением российских спортсменов от международных турниров

Российская лыжница Юлия Ступак поделилась мнением по поводу отстранения российских лыжников от международных турниров.

«Мне есть, что сказать сейчас. Основная моя мысль — спорт должен объединять. Внутри нашего вида спорта, как и в любом другом, должна быть классная атмосфера. И самые сильные лыжники мира должны соревноваться вместе», — написала Ступак в Instagram.

Российским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях из-за конфликта России и Украины.