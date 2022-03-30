Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об отношении иностранных спортсменов к российским.

«Что касается спортсменов и их отношения — во-первых, это, безусловно, достаточно индивидуально. Но, как вы понимаете, все спортсмены — по большому счету люди подневольные. Если руководители им говорят, что надо выступить, чтобы русских не было дальше на Кубке мира, то рано или поздно они это сделают. Я понимаю, что политика и спорт уже давно вместе, но все-таки каждый должен заниматься своим делом. Если спортсмен будет тренироваться и соревноваться, политик будет заниматься исключительно политикой, а мастер по вытачиванию какой-то детали будет вытачивать эту деталь, тогда в мире будет везде порядок.

Эта всеобщая русофобия, которая, к сожалению... Нам нужно просто пережить это время. Я уверена, что мы еще увидим, как эти люди будут извиняться. Скажут: «Да, ребят, мы многого не знали, нам многого не говорили, мы сейчас узнали и, конечно же, нам стыдно за свои поступки», — сказала в интервью каналу «Россия 24» Вяльбе.

1 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила, что до конца сезона-2021/22 не допустит российских спортсменов к участию во всех соревнованиях.