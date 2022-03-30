Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 10:25

Николаева и Непряева вышли в финал командного спринта на чемпионате России по лыжным гонкам

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Лыжницы Наталья Непряева и Светлана Николаева вышли в финал командного спринта классическим стилем на чемпионате России в Сыктывкаре.

Непряева и Николаева выиграли полуфинал A. В тройку лучших по итогам этого забега вошли Алия Иксанова и Ольга Сергеева, а также Анастасия Доценко и Христина Мацокина. Все трое вышли в финал.

В финал также вышли Елизавета Шалабода и Наталья Матвеева, Дарья Сторожилова и Диана Соболева, Дина Некрасова и Лилия Васильева, Екатерина Смирнова и Наталья Мекрюкова, Евгения Рудометова и Ольга Кучерук, Алена Баранова и Алиса Жамбалова, а также Ольга Вокуева и Ольга Царева.

Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Непряева
0
Читайте также
Топ-5 самых опасных продуктов для печени
Силачу Максу Новоселову грозит тюрьма за изнасилование. Все, что известно на данный момент о деле бойца ММА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев назвал Большунова большим раздражителем для других спортсменов

«Мы еще увидим, как эти люди будут извиняться». Вяльбе — об отношении иностранцев к российским спортсменам
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости