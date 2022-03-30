Николаева и Непряева вышли в финал командного спринта на чемпионате России по лыжным гонкам

Лыжницы Наталья Непряева и Светлана Николаева вышли в финал командного спринта классическим стилем на чемпионате России в Сыктывкаре.

Непряева и Николаева выиграли полуфинал A. В тройку лучших по итогам этого забега вошли Алия Иксанова и Ольга Сергеева, а также Анастасия Доценко и Христина Мацокина. Все трое вышли в финал.

В финал также вышли Елизавета Шалабода и Наталья Матвеева, Дарья Сторожилова и Диана Соболева, Дина Некрасова и Лилия Васильева, Екатерина Смирнова и Наталья Мекрюкова, Евгения Рудометова и Ольга Кучерук, Алена Баранова и Алиса Жамбалова, а также Ольга Вокуева и Ольга Царева.