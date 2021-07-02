Большунов не обижен на Клебо, который не поздравил его со свадьбой

Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов высказался по поводу того, что норвежский лыжник Йоханнес Клебо не поздравил его со свадьбой.

«Нет, мы не встречались. На что мне обижаться? Нет, конечно», — цитирует Большунова ТАСС.

В апреле 2021 года Большунов женился на российской лыжнице Анне Жеребятьевой. Клебо был приглашен на свадьбу, однако не смог приехать из-за съемок в шоу.