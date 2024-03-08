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Лыжные гонки

8 марта, 12:55

Вяльбе раскритиковала лыжниц на Спартакиаде в Сочи после массового завала

Микеле Антонов
Корреспондент
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Елена Вяльбе.
Фото «СЭ»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в комментарии для «СЭ» раскритиковала уровень спортсменок, принявших участие в масс-старте на 10 километров в рамках Спартакиады в Сочи.

«Ничего страшного, господи. Что, это первый раз в спорте? Все дело в том, что эти спортсмены даже не готовы к такой трассе. Уровень этих спортсменок очень низкий», — сказала Вяльбе «СЭ».

Ранее Вяльбе сообщила «СЭ» о травмах спортсменок после массового завала во время масс-старта на 10 километров.

Елена Вяльбе
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