Вяльбе сообщила, что в результате массового завала в Сочи в больнице могли оказаться более 9 лыжниц

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила «СЭ» подробности инцидента с массовым завалом на Спартакиаде в Сочи.

«Девять человек увезли в больницу? Возможно, больше. Но там просто ушибы. Да, есть те, кто сломал запястья. Не нахожусь в больнице, поэтому не могу сказать точное количество пострадавших», — сказала Вяльбе «СЭ».

Ранее в Сочи во время лыжного масс-старта на 10 километров в рамках Спартакиады произошел массовый завал.