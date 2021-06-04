Вяльбе прокомментировала свое избрание в совет FIS

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала свое избрание в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Готова вывести лыжный спорт на новый уровень. Буду представлять интересы лыжных ассоциаций всех стран и способствовать тому, чтобы FIS сохраняла статус одной из ведущих международных федераций и продолжала успешно развиваться. Буду поддерживать создание равных возможностей для всех членов семьи FIS, при этом интересы спортсменов будут в центре моего внимания. Также буду выступать за эффективное управление FIS», — цитирует ТАСС Вяльбе.

Сегодня, 4 июня был выбран новый руководящий состав FIS. Президентом организации избран шведский миллиардер Йохан Элиаш, Вяльбе и еще 15 представителей международных федераций были выбраны в совет федерации.