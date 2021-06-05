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Большунов не смог полноценно провести первый тренировочный сбор в Крыму из-за травмы

10:58
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что российский лыжник Александр Большунов не смог полноценно отработать первый тренировочный сбор национальной команды в Крыму.

«У Александра Большунова на сборе была небольшая травма, которая не позволила ему выполнить всю запланированную работу в полном объеме. Сейчас состояние у него нормальное, тренируется. 3 июня у нас завершился первый сбор группы, после чего все разъехались по домам. Сбор прошел в целом нормально, тренировочные условия соответствовали требуемым. Погода была достаточно прохладной, но тренировкам это нисколько не мешало, и все поставленные на этот сбор задачи решены. Следующий сбор проведем в эстонском Отепя с 10 по 25 июня, третий — в июле в горах в Италии», — приводит ТАСС слова Бородавко.

24-летний Большунов является двукратным победителем Кубка мира и чемпионом мира в скиатлоне.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11576663

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