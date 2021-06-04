У Международной федерации лыжного спорта новый президент, Вяльбе избрана в совет FIS
15:55
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе избрана в состав совета Международной федерации лыжного спорта (FIS), информирует пресс-служба организации.
Всего в совет FIS были избраны 16 человек из 19 кандидатов.
Президентом FIS стал Йохан Элиаш, который сменил на этой должности Джанфранко Каспера, возглавлявшего организацию с 1998 года.
Напомним, Вяльбе — трехкратная олимпийской чемпионкой и многократная чемпионка мира по лыжным гонкам. Она возглавляет ФЛГР с 2010 года.
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