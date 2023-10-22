Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 20:31

Вяльбе оценила перспективы зимних видов спорта в России

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила на вопрос о будущем зимних видов спорта в России.

«Наш спорт не обделяют вниманием. У нас тоже будут «Игры дружбы», БРИКС. Понятно, что начинают с летних видов спорта, потому что они первые отстранены от ОИ, а мы-то потом идем. «Игры дружбы» без нас не обойдутся! Жалко, что зимним видам с этим не повезло. Будущее? Мне сложно сказать, что вероятнее: отобраться на Олимпиаду в Италию или пропустить этот цикл. Зимняя олимпиада для нас пока под вопросом», — цитирует Вяльбе Sport24.

В марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов от турниров под своей эгидой. В октябре отстранение было продлено до конца сезона-2022/23. 30 сентября 2023-го стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда сохранит санкции в отношении российских и белорусских спортсменов.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 26 февраля. Соревнования примут итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Источник: https://sport24.ru/lyzhi/news-589150-vyalbe-vyskazalas-o-perspektivakh-zimnikh-vidov-sporta-v-rossii
Елена Вяльбе
2
0
Читайте также
«Зенит» победил «Крылья Советов» и поднялся на второе место в РПЛ
Горшков о возможном переходе Осинькина в российский топ-клуб: «Такое уже могло быть... Но мне не хочется, чтобы он уходил из «Крыльев»
Бойца MMA Ильяса Якубова задержали по обвинению в публичном оправдании терроризма
В Израиле сообщили о случайном обстреле египетского поста рядом с границей
СМИ сочли свидетельством паники в США высказывания Байдена о Путине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бородавко о Резцовой: «Она была энергетическим донором, всех заряжала желанием жить, стремлением добиваться успехов»
Новости
RSS RSS
Все новости