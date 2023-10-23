Терентьева вернулась к полноценным тренировкам после операции

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья Натальи Терентьевой (Непряевой).

«Наталья уже приступила к полноценным тренировкам. Надеюсь, что все в порядке», — сказала Вяльбе «СЭ».

9 сентября спортсменка сообщила в соцсетях, что перенесла операцию под общим наркозом и заявила, что в ближайшее время не сможет участвовать в соревнованиях.

28-летняя спортсменка — олимпийская чемпионка в эстафете и обладатель Большого хрустального глобуса сезона-2021/22.

Летом 2022 года она вышла замуж за российского лыжника Александра Терентьева.