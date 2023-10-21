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Сегодня, 13:44

Бородавко о Резцовой: «Она была энергетическим донором, всех заряжала желанием жить, стремлением добиваться успехов»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии для «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью олимпийской чемпионки по биатлону и лыжам Анфисы Резцовой.

«Анфиса Резцова — это величайшая лыжница и биатлонистка. Одна из немногих спортсменов, которая сумела стать олимпийской чемпионкой в разных видах спорта. Тот жизненный заряд, который у нее был... Тот оптимизм, который она дарила... Она была энергетическим донором, всех заряжала своим желанием жить, стремлением добиваться успехов. Она выдающаяся личность. Смогла воспитать великолепных дочек, которые добиваются хороших результатов в биатлоне. Нам будет не хватать Анфисы Резцовой, очень жаль. Соболезную всем близким и родственникам», — сказал Бородавко «СЭ».

Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км в Калгари-1988. В биатлоне она дважды выигрывала золото на Олимпийских играх в 1992 и 1994 году.

Резцова скончалась 19 октября в возрасте 58 лет. Похороны спортсменки пройдут 24 октября на Троекуровском кладбище.

Анфиса Резцова. Не стало легендарной Анфисы Резцовой. Она сделала наш биатлон ярче

Анфиса Резцова
Юрий Бородавко
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