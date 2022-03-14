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Сегодня, 15:08

«Видимо, на него тоже надавили». Большунов оценил комментарии Клебо в адрес российских лыжников

Большунов надеялся, что Клебо будет трезво оценивать ситуацию с отстранением российских лыжников
Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Большунов и Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов отреагировал на высказывания своего соперника норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который призывал отстранить сборную России от международных соревнований.

«Я думал, что он более трезво будет оценивать всю эту ситуацию. Но, видимо, на него тоже надавили, чтобы он также резко высказывался. Как будем выходить на один старт после такого? Будет здорово, если вообще будем выходить и я надеюсь, что в ближайшем будущем это все должно прекратиться, ситуация в мире наладится. И думаю, что на одной лыжне мы встретимся», — сказал Большунов в TikTok.

1 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила, что до конца сезона-2021/22 не допустит российских спортсменов к участию в соревнованиях во всех видах под эгидой организации.

5 марта Большунов уже рассказывал о травле российских лыжников в Норвегии.

Источник: https://www.tiktok.com/@ivan_dokukin/video/7074607714747403521?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id7037065689379161606
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
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«Нас можно сказать выгнали. И это сделали норвежцы». Большунов об отстранении российских лыжников
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