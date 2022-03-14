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«Нас можно сказать выгнали. И это сделали норвежцы». Большунов об отстранении российских лыжников

Большунов высказался об отстранении российских лыжников от международных соревнований
Сергей Ревенко
Корреспондент
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Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов высказался об отстранении российских лыжников от международных соревнований. Спортсмену обидно, что россиян выгнали представители другой лыжной державы — Норвегии.

«Мы расстроены, очень сильно расстроены. Нас можно сказать выгнали. И это сделали норвежцы. Это вдвойне обидно, лыжная держава и так к нам отнеслась. Мы главные соперники, главные конкуренты. Для нас это не очень хороший знак, что к нам так относятся. Но сейчас уже лучше, здесь, в России, много болельщиков, поддерживают», — сказал Большунов в TikTok.

Кроме того, Большунов оценил слова своего соперника норвежца Йоханнеса Клебо.

1 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила, что до конца сезона-2021/22 не допустит российских спортсменов к участию во всех соревнованиях.

5 марта Большунов уже рассказывал о травле российских лыжников в Норвегии.

Источник: https://www.tiktok.com/@ivan_dokukin/video/7074607714747403521?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id7037065689379161606
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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