«Нас можно сказать выгнали. И это сделали норвежцы». Большунов об отстранении российских лыжников

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов высказался об отстранении российских лыжников от международных соревнований. Спортсмену обидно, что россиян выгнали представители другой лыжной державы — Норвегии.

«Мы расстроены, очень сильно расстроены. Нас можно сказать выгнали. И это сделали норвежцы. Это вдвойне обидно, лыжная держава и так к нам отнеслась. Мы главные соперники, главные конкуренты. Для нас это не очень хороший знак, что к нам так относятся. Но сейчас уже лучше, здесь, в России, много болельщиков, поддерживают», — сказал Большунов в TikTok.

Кроме того, Большунов оценил слова своего соперника норвежца Йоханнеса Клебо .

1 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила, что до конца сезона-2021/22 не допустит российских спортсменов к участию во всех соревнованиях.

5 марта Большунов уже рассказывал о травле российских лыжников в Норвегии.