«Не пошла на поводу». Шведская лыжница повела себя достойно по отношению к россиянке Непряевой

Шведская лыжница Андерсон поддержала россиянку Непряеву после награждения по итогам Кубка мира

Шведская лыжница Эбба Андерсон поддержала россиянку Наталью Непряеву после церемонии награждения по итогам Кубка мира-2021/22.

Непряева, которая досрочно выиграла «Большой хрустальный глобус», пропускала последние этапы Кубка мира, поскольку Международная федерация лыжного спорта (FIS) 1 марта отстранила россиян от участия во всех международных соревнованиях.

Во время церемонии награждения по итогам сезона первое место на пьедестале, которое должна была занять Непряева, было пустым. Андерсон, занявшая третье место в зачете, выложила фотографию подиума в Instagram и отметила аккаунт Непряевой, выделив область, на которой должна была стоять россиянка.

Публикация Эббы Андерсон в Instagram.

Наталья Непряева набрала 973 очка по итогам сезона. Второе место в зачете Кубка мира заняла американка Джессика Диггинс с 793 очками, Эбба Андерсон набрала 772 очка и стала третьей.