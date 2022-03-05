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«Я в шоке от поведения норвежцев». Большунов — о травле российских лыжников

Большунов рассказал о травле российских лыжников в Норвегии
Сергей Разин
корреспондент
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Российский лыжник Александр Большунов отреагировал на решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) запретить россиянам и белорусам выступать на всех уровнях соревнований.

«Изначально ведь FIS был на нашей стороне, но потом там посчитали, что это небезопасно. Нашу фуру просто раскрасили красками. Поведение норвежцев очень недостойное. Я в шоке от этого», — цитирует Большунова RT.

На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине Большунов завоевал три золотые медали, а также серебро и бронзу. В зачете Кубка мира россиянин уступил норвежцу Йоханнесу Клебо, который досрочно гарантировал себе «Хрустальный глобус».

Во вторник FIS объявила об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона-2021/22. Из-за этого лыжники пропустят два этапа в Норвегии и один в Швеции, ранее также был отменен финальный этап в Тюмени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/970997-bolshunov-fis-uchastie-kubok-mira-norvegiya
Александр Большунов
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